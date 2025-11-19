YPF: la Corte de Apelaciones de Nueva York fijó fecha para la audiencia por la entrega de acciones de la compañía

Actualmente, la Argentina mantiene una suspensión preventiva sobre la orden de transferencia mientras el proceso de apelación sigue en curso, una medida que también fue respaldada por Estados Unidos y por otros países que presentaron escritos de apoyo.

Qué viene después

Una vez que ambas partes completen sus presentaciones por escrito, la Cámara de Apelaciones escuchará los argumentos orales en marzo de 2026. Luego, el tribunal deliberará y emitirá su decisión sobre:

si mantiene la suspensión,

si confirma o revoca la orden de Preska,

y si la Argentina debe entregar sus acciones en YPF como parte del pago por la sentencia.

El fallo marcará un punto decisivo en uno de los litigios internacionales más importantes que enfrenta el país.