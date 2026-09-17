En el marco de la Causa Cuadernos, la Justicia exhibió un video del allanamiento realizado en 2018 en el departamento de la entonces ex presidenta Cristina Kirchner, ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.
Las imágenes corresponden al operativo realizado en 2018 en el inmueble de Juncal y Uruguay, en Recoleta. El comisario que participó del procedimiento declaró ante la Justicia y describió algunos detalles del lugar.
Causa Cuadernos: mostraron el video del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner
En el marco de la Causa Cuadernos, la Justicia exhibió un video del allanamiento realizado en 2018 en el departamento de la entonces ex presidenta Cristina Kirchner, ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.
El material fue presentado a pedido de la Fiscalía durante la declaración del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo del procedimiento realizado en el inmueble.
Barrales confirmó ante la Justicia que estuvo presente durante el operativo, que había sido ordenado por el entonces juez Claudio Bonadio. Según su testimonio, el procedimiento se llevó adelante junto con integrantes de la Gendarmería Nacional y contó con la presencia de dos testigos.
Uno de los aspectos que mencionó el comisario durante su declaración fue que dentro del departamento había “muchos elementos de valor”.También describió una particularidad de la habitación: señaló que allí había una “puerta blindada” que comunicaba con un vestidor.
Durante su exposición, Barrales también explicó cuál fue el procedimiento utilizado para resguardar el material obtenido durante el allanamiento.
De acuerdo con su declaración, tanto las grabaciones como las fotografías tomadas durante el operativo fueron colocadas en “sobres con medidas de seguridad e inviolabilidad”.
El material fue posteriormente entregado a la autoridad judicial correspondiente. El video exhibido durante la audiencia forma parte de los elementos incorporados al expediente de la Causa Cuadernos, mientras continúa el desarrollo de las declaraciones vinculadas con el operativo realizado en el departamento de Cristina Kirchner en 2018.