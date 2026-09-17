Causa Cuadernos: mostraron el video del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner

Cómo se preservaron las imágenes y fotografías

Durante su exposición, Barrales también explicó cuál fue el procedimiento utilizado para resguardar el material obtenido durante el allanamiento.

De acuerdo con su declaración, tanto las grabaciones como las fotografías tomadas durante el operativo fueron colocadas en “sobres con medidas de seguridad e inviolabilidad”.

El material fue posteriormente entregado a la autoridad judicial correspondiente. El video exhibido durante la audiencia forma parte de los elementos incorporados al expediente de la Causa Cuadernos, mientras continúa el desarrollo de las declaraciones vinculadas con el operativo realizado en el departamento de Cristina Kirchner en 2018.