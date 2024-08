Colectivos en el AMBA: sin subsidios, las empresas prevén "una parálisis del sistema"

fusaro colectivos.jpg

Asimismo, Fusaro detalló que la tarifa actual es apenas una fracción del ingreso de las empresas, que no cubre la totalidad de los costos en caso de que nadie se haga cargo de los subsidios, que hasta agosto provenían de Nación.

En tanto, desde la cámara empresaria también adelantaron a los usuarios, que desde el próximo domingo, se podría reducir la frecuencia en el horario nocturno.

"Si no tenemos potestad sobre las tarifas y no vienen los subsidios, la tercera opción es que las empresas van a tener que reducir servicios, o no van a poder pagar salarios, eso implicaría un conflicto sindical y una parálisis del sistema", alertó Fusaro.

En este marco, la Unión Tranviarios Automotor se declaró en "estado de alerta", luego de que las cámaras empresarias señalaran la falta de acuerdo con los gobiernos porteño y bonaerense.

“Arreglen sus cuentas entre ustedes (en estado en sus diversos formatos, divisiones y jerarquías y empresarios), los trabajadores tenemos que tener la certeza que el cuarto día hábil vamos a cobrar nuestros haberes, es un derecho, amparado por la ley. Estamos cansados de ser las víctimas de un sistema perverso, poco transparente”, expresa el escrito del gremio que dirige Roberto Fernández.

El titular de AAETA insistió en que si durante la próxima semana no se acreditan los fondos del subsidio al transporte, debido a que la Nación no lo hará más y la Ciudad asegura no poder asumir ese costo, "se produciría una crisis" porque las empresas no podrán pagar los sueldos de sus trabajadores.

colectivos.jpg

¿Cuánto costaría el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires sin el subsidio?

El director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, aseguró que -sin el apoyo financiero otorgado por el Estado- el valor del pasaje podría llegar a $1.400.

“Lo tiene que subsidiar la Provincia o bien el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si no lo subsidia nadie, el boleto saldrá $1400. Hay negociaciones en el medio y cada uno tira de su cuerda, tanto el gobierno nacional como el de la Ciudad”, dijo el titular de la empresa de transporte que controla 180 líneas en el AMBA.

En ese marco, Pasciuto aseguró que aún “hay mucho por recorrer” y resaltó que representa “un servicio público que tiene que seguir funcionando”.

“No es con extorsión. Hay mesas de diálogo y todavía faltan 40 días. Hay un tema político detrás de todo esto que ya se resolverá”, compleó en diálogo con Futurock.