Arrancan las reuniones para definir el futuro de la cuarentena en el AMBA: qué postura tienen Alberto, Larreta y Kicillof

La primera semana de la flexibilización de la cuarentena, que inició el 20 de este mes, vuelve a enfrentar a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad en cuanto a sus estrategias.

Mientras que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hace públicas (como también sus ministros) su preocupación por el aumento en la cantidad de casos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mantiene tranquilo y espera que avancen más los días para tener mayor cantidad de datos para tomar una decisión.

Entre el miércoles y el jueves será la primera reunión concreta para definir cómo seguirá el aislamiento. Esta etapa, al menos, se extiende hasta el 3 de agosto.

Con los datos que se tienen hasta ahora en la Ciudad seguirán con su postura de flexibilización. “Fueron muchos más prolijos que en la Provincia”, analizó un infectólogo que por estos días recorre estudios de televisión. La medida no solamente es sanitaria, sino también política. El alcalde porteño reconoce que, si bien no se enfrentará abiertamente, salvo que los números lo indiquen no irá hacia un nuevo endurecimiento de la cuarentena.

“Estamos estabilizados entre 800 y 1.200 casos. No hay saltos abruptos desde hace semanas. Por lo que no hay motivo alguno para salir de nuestro eje”, agregó una alta fuente oficial. Si bien hay buen dialogo con el kirchnerismo y con el gobernador bonaerense eso no se traduciría en tener que acompañar medidas con las cuales no se está de acuerdo.

Sobre todo después de la última semana cuando el propio Rodríguez Larreta le volvió a pedir a Kicillof, en un encuentro que mantuvieron en la sede del Gobierno porteño, que sus funcionarios dejen de criticar públicamente la estrategia de la Ciudad.

Un dato no menor: mientras en la Ciudad tiene un total de 63.488 de testeos por millón de habitantes la Provincia ostenta 15.840.

“Es como dijo Debbag en la semana”, remarcó uno de los funcionarios encargados de diagramar la estrategia sanitaria en la Ciudad y que hacía referencia a la entrevista que le realizaron al infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología pediátrica, Roberto Debbag, en 4 Días (A24) en donde señalaba que las actividades al aire libre con distanciamiento social y barbijos son de muy bajo riesgo para el contagio de coronavirus.

En la Casa Rosada el pensamiento, por ahora, es similar y buscarán lograr que se pueda llevar adelante el modelo de apertura diferencial. Incluso hay quienes cerca de Alberto Fernández sostienen que es momento de que los municipios del conurbano hagan los mismo. Es que las realidades de las intendencias del AMBA sos distintas y podría haber fases diferentes en el nuevo anuncio de extensión.

Una de las ideas que circula por estas horas es sostener que falló la responsabilidad social y que tienen identificado que el motivo del contagio son las múltiples reuniones sociales que se llevaron adelante durante la cuarentena endurecida. “Es muy difícil tener a la sociedad cuatro meses en sus casas”, reflexionó uno de los funcionarios que tiene dialogo permanente con el presidente Alberto Fernández.

Es que en la semana hubo quejas por parte de algunos intendentes de los municipios en donde hay menos contagios por la negativa a que puedan empezar a habilitar más actividades. Uno de los que recibió los “cariños” de sus pares fue el jefe comunal de La Plata, Julio Garro, al que le saltaron al cuello por anunciar que se iban a implementar en la capital provincial las salidas saludables y que incluso estarían abiertos algunas partes de espacios verdes.