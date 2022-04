Con advertencias a los piqueteros, el Gobierno refuerza su postura sobre las protestas en las calles

Acampe en la Avenida 9 de julio.jpg Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtieron que no van a volver a permitir que vuelva a realizar otro acampe.

"Las reuniones fracasan cuando se acaba el diálogo. De mi parte, siempre habrá una mesa para conversar los problemas", sostuvo Juan Zabaleta y afirmó “queremos evitar el enfrentamiento del laburante contra el laburante”.

Asimismo, agregó "no vamos a permitir que se amenace a aquellos que se movilizan. Tenemos que pensar en hoy, a los argentinos no les interesa la rosca ni el 2023”.

Lo que busca el Gobierno es "que cada beneficiario de Potenciar Trabajo pueda elegir donde quiere trabajar. Y vincular los programas del Ministerio de Desarrollo al trabajo y a la producción".

Clima de tensión por nuevas protestas el miércoles 13

Sin embargo, Belliboni afirmó su postura y remarcó que volverán a marchar en todo el país en reclamo de aumento de los planes sociales. El miércoles 13 será una fecha clave para el gobierno y para los movimientos sociales que impulsan una "marcha federal" y se conocerá ese día el índice de inflación del mes de marzo, que según vaticinan consultores privados y desde el propio Gobierno, podría superar el récord del 6% y algunos hablan de precipitar cambios en el propio gabinete nacional.

"Nosotros seguimos con el plan de lucha porque no estamos de acuerdo con la política del gobierno de no apertura de planes sociales, de no aumento frente a una inflación galopante”, sostuvo Belliboni.

belleboni.jpg Belliboni afirmó su postura y remarcó que volverán a marchar en todo el país

Por su parte, el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, apuntó a que la solución de este conflicto "es política" y que no va a mandar a reprimir ninguna protesta social porque "de esto no se sale a los palos".

Al mismo tiempo, enfatizó en diálogo con Futurock "díganme la lista de los que están fuera de la ley, pero la protesta está dentro de los márgenes de la Constitución" y agregó "no estoy de acuerdo con la idea de Larreta de sacarle los planes a quienes protesten".

La Ciudad sigue firme con su postura frente a las protestas

En ese sentido, la postura de el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, choca con la tregua del Gobierno y los movimientos sociales. A pesar de que la movilización será sin acampe, desde la Policía de la Ciudad advirtieron que no permitirán nuevos acampes como los realizados anteriormente.

Cabe recordar que además el referente de Juntos por el Cambio le solicitó al gobierno nacional que les quite los planes sociales a las personas que cortan calles y montan carpas en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.

"¿A alguien se le ocurre que vienen de forma espontánea? Veíamos las colas de colectivos, los traen extorsionados, porque si no vienen les quitan los planes sociales, porque el plan no los maneja el Estado sino organizaciones, lo peor es que usan a los chicos para que la policía no los desaloje, son unos cobardes", se refirió Rodríguez Larreta.

Rodriguez Larreta 1.jpg El referente de Juntos por el Cambio le solicitó al gobierno nacional que les quite los planes sociales a las personas que cortan calles

Cabe destacar que desde los dichos del jefe de Gobierno porteño, la Ciudad ya impidió dos corte en la 9 de Julio por marchas. El primero fue durante una manifestación para exigir la liberación de dos personas detenidas en el marco de una protesta contra el FMI y en el segundo caso fue en la protesta de trabajadores del cine frente al INCAA.

Por su parte, Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó: "Nosotros entendemos la situación económica del país, entendemos la necesidad de la gente y respetamos el derecho a peticionar; lo que decimos es que no puede ser la única vía la cultura del piquete".

Y agregó: "Lo que vimos el otro día no fue otra cosa que una puesta en escena y un acto político; la estructura que sostenía todo ese acampe no se trataba sólo de gente que tenía necesidades".

Al ser consultado por cuál es la solución posible para enfrentar la situación, el ministro aclaró: "Hablamos con el ministerio de Desarrollo Social de la Nación (a cargo de Juan Zabaleta) y le dijimos que no podíamos caer en esta extorsión. Estamos dispuestos a sacarle los planes a quienes tiraron piedras, entorpecerle la vida a miles de personas también es violencia".