Aníbal Fernández y la extraña manera de justificar la frase del Presidente sobre la "guerra" contra la inflación

"La pésima situación del mundo con la guerra y del precio internacional de varios de los commodities nos pone a que un kilo de pan esté 300 mangos. Hace que todos estemos revisando cuál es la mejor forma de atacarlos y supongo que es eso lo que el Presidente quiso decir. No he hablado con el Presidente, pero deduzco que hay un plan anti-inflacionario", argumentó en declaraciones a radio Rivadavia.

¿Qué dijo Aníbal Fernández sobre el anuncio de “la guerra contra la inflación” del Presidente?

En tanto, consultado acerca de si el Ejecutivo nacional utilizaría los mecanismos ya conocidos para combatir la inflación, respondió: "Nadie dijo que van a ser los mismos mecanismos. Estoy convencido de que la expresión del Presidente conlleva algún tipo de decisiones extra de las conocidas. Esperemos a conocerlas para debatirlas".

"Veníamos con 50% de inflación en los últimos años. Nos decían que resolver ese tema era una cosa de 5 minutos y que si no lo hacían los que fracasaban eran ellos porque no habían hecho las cosas bien. No hicieron las cosas bien: una inflación superlativa generada en macro devaluaciones, fuga de capitales, en situaciones absolutamente contrarias a lo que significa cuidarle el bolsillo a los argentinos", indicó Fernández al mismo tiempo que apuntó contra la gestión Mauricio Macri.

Asimismo, justificó el accionar del Gobierno durante los dos años que lleva de gestión: "Hicimos demasiadas cosas para que salgan bien y las complicaciones no son tan fáciles de resolver, porque estamos con la soga al cuello con las complicaciones del acuerdo con el Fondo. Son muchas las cosas que hay que anotarse para ir resolviendo de a una o todas juntas, pero que permitan hacer funcionar la economía".