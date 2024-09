Con cruces y chicanas al kirchnerismo, Milei presentó el presupuesto para el 2025 en el Congreso

En primer lugar, el Presidente le contestó a -sin nombrarla- a la Cristina Kirchner, remarcando que "la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario, le guste a quien no le guste".

La exmandataria había cuestionado esta premisa el viernes pasado al dar una clase magistral en la Universidad Nacional del Oeste, donde señaló que el ministro de Economía, Luis Caputo "dice que no pueden devaluar como pide el FMI porque impactaría en los precios. ¿Cómo? ¿No era que la inflación era un fenómeno monetario?".

"Presidente, largue a (Milton) Friedman y cace el manual argentino. Siéntese a administrar el país", continuó Cristina, a lo que Milei dijo este domingo: "Este será el primer año de superávit fiscal sin entrar en default en Argentina, vaya si habrá gestión".

En otro tramo del discurso, el Presidente expresó que "la justicia social no solo no es justa sino que es violenta porque le saca a uno para darle a otros" y marcó: "Gestionar no es hacer rutas que no conducen a ningún lado ni saber usar el GDE como decia (Sergio) Massa".

"Si se termina el déficit, a muchos se les termina el negocio", agregó.

milei presento presupuesto en congreso.jpeg Milei presentó el presupuesto en el Congreso (foto: presidencia).

La chicana de Milei contra Germán Martínez, jefe del bloque peronista

Al presentar los cálculos que regirán los presupuestos de acá en adelante, Milei señaló que "hemos cambiado la metodología de pensar el presupuesto, pensando cuánto tenemos que ahorrar para ver cuánto podemos gastar".

"Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad", indicó el Presidente mirando hacia el sector en que se encontraba Unión por la Patria y el presidente del bloque le contestó: "Hacelo sin leer".

Los legisladores libertarios y los invitados presentes en los palcos, afines al Gobierno, cantaron "la casta tiene miedo" y Milei aprovechó el apoyo para contestar a Martínez: "Que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad".

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió calma con un gesto con las manos mientras desde los palcos intentaban cantar una cancion de cancha y Milei esperaba que se cayaran para continuar leyendo.

"El nivel de gasto estará condicionado por el nivel de superávit a conseguir. Será el sector público y no el privado el que absorba los efectos de las perturbaciones que sufra la economía. De mantenerse esta metodología de acá en adelante, podremos reducir impuestos", indicó el Presidente y señaló que "la metodología brinda equilibrio fiscal no importa cual sea el contexto macroeconómico".

Más palos de Milei para el kirchnerismo al presentar el presupuesto

Milei también aprovechó la oportunidad para los intendentes y gobernadores que se mostraron en contra de la baja de tasas municipales. "No va que cuando el Estado decida bajar impuestos, quieran subir los suyos, no va a camninar".

"Los leones han despertado. El único camino hacia el progreso es terminar el déficit, bajar el gasto público, eliminar impuestos y confiar en el ejercicio de la libertad de los argentinos, todo lo que ustedes odian", agregó.

Y para cerrar su discurso, Milei citó a Cicerón: "La gente debe aprender a trabajar para dejar de vivir del Estado... esta frase tiene mas de dos mil años y ustedes de eso no aprendieron nada".

La respuesta de Germán Martínez a los comentarios de Milei

Por su parte, el diputado Germán Martínez dio declaraciones a los medios a la salida del Congreso y evitó caer en chicanas.

"Fue un discurso que ni siquiera fue sólido desde lo macro y sin referencia a nada que tenga que ver con los argentinos", indicó y consideró que el Presidente "prefirió un discurso generalista, muy parecido a lo que presentaba la Alianza en su momento".

Asimismo, anunció que discutirá "el prespuesto a fondo" y quiere "ver en qué lugar van a estar los dólares que antes eran deuda del Banco Central y ahora son del Tesoro, ¿cómo se van a contemplar esos intereses? Hay cosas que hay que ver fino".