Elisa Carrió sobre la victoria del peronismo en PBA: "Estoy contenta con el resultado"

Embed

“Si este hombre (Javier Milei) sigue teniendo legitimidad va hacia un autoritarismo. Karina es la cajera y roba en salud, esto se sabía, Martín Menem tiene todas las relaciones con todos los laboratorios y él dijo que era con la Suizo Argentina y comenzó a copar todo. Lugones, que es un representante de lo peor del negocio de la salud, se reía porque podía manejar las cápitas de PAMI. Estoy preparando la denuncia, pero lo voy a hacer cuando termine la campaña”, explicó.

Los Milei y el camino de una tercera opción

“Los Milei son ilegales, no tienen nada en blanco, el padre manejaba un colectivo y ahora tiene 20 líneas”, denunció y sostuvo: “Falló la estrategia de la polarización, nosotros no hicimos una campaña contra el kirchnerismo y ganamos la capital caminando en su momento”, indicó Carrió.

Además, la ex legisladora sostuvo: “Tienen que terminar su mandato y la sociedad tiene que votar a una tercera opción para nivelar en el Congreso para una sociedad integrada y respetuosa. La inseguridad no se soluciona con balas o muertes. El radicalismo volvió a concentrarse en las provincias, que acá está representado por la Coalición Cívica”.

“No le creo más a Toto Caputo ni al presidente del Banco Central porque no conocen la Argentina y no les interesan las Pymes. Lo único que quieren es endeudarse con los bancos que están cobrando intereses usurarios, mientras al resto del país no les alcanza”, destacó.

“Los audios de Spagnuolo son verdad. Las coimas vienen de los 80 y los 90 cuando tomaron el PAMI. Alderete también era perverso”, cerró Elisa Carrió.