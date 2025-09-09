En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elisa Carrió
Gobierno
EXCLUSIVO A24

Elisa Carrió sobre la victoria del peronismo en PBA: "Estoy contenta con el resultado"

La ex diputada de la Coalición Cívica también apuntó contra el modo de expresarse del Ejecutivo. “Los Milei son perversos, se metieron con discapacitados y jubilados”, destacó.

Elisa Carrió dura contra el Gobierno. 

Elisa Carrió dura contra el Gobierno. 

Elisa Carrió habló sobre la derrota de LLA en la provincia de Buenos Aires: “Pasó lo que tenía que pasar”, sostuvo y agregó “El perverso goza de la crueldad, como pasó con los discapacitados y los jubilados, la pareja presidencial es perversa y está llena de desidia”. Además, sorprendió: “Estoy contenta con el resultado, el peronismo sacó los votos de siempre, no son antiperonistas”.

Leé también El pacto político que denunció Lilita Carrió como el causante del fracaso de Ficha Limpia
El pacto que denunció Lilita Carrió que terminó con el fracaso de Ficha Limpia

En A24, Lilita destacó: “El peronismo gana, pero Cristina Kirchner pierde. Fue positivo en términos de renovación del peronismo, los intendentes ayudaron a Kicillof, que es un chico educado, aunque piense distinto, entra dentro del margen de la convivencia. No estaba Máximo ni Cristina, por eso ganó el peronismo ante semejante perversidad en el ajuste de la LLA”.

Ni las fuerzas federales votaron a favor de este gobierno. Un policía federal recibe como básico 1 millón de pesos y con eso querés ganarle al narcotráfico, si con adicionales llevan a 1.600.000, con la discapacidad que le sacar los remedios a gente con problemas mentales graves piensan ganar”, destacó la exdiputada.

A su vez destacó: “Un ex director del Garrahan cobra 500 mil pesos, son unos perversos. Son las fuerzas del infierno, lo sádico de los X, el lenguaje mata. Es mentira que el lenguaje no mata, pero esto comenzó con Cristina y ahora con la perversión que siguió con este Gobierno”.

Embed

Si este hombre (Javier Milei) sigue teniendo legitimidad va hacia un autoritarismo. Karina es la cajera y roba en salud, esto se sabía, Martín Menem tiene todas las relaciones con todos los laboratorios y él dijo que era con la Suizo Argentina y comenzó a copar todo. Lugones, que es un representante de lo peor del negocio de la salud, se reía porque podía manejar las cápitas de PAMI. Estoy preparando la denuncia, pero lo voy a hacer cuando termine la campaña”, explicó.

Los Milei y el camino de una tercera opción

Los Milei son ilegales, no tienen nada en blanco, el padre manejaba un colectivo y ahora tiene 20 líneas”, denunció y sostuvo: “Falló la estrategia de la polarización, nosotros no hicimos una campaña contra el kirchnerismo y ganamos la capital caminando en su momento”, indicó Carrió.

Además, la ex legisladora sostuvo: “Tienen que terminar su mandato y la sociedad tiene que votar a una tercera opción para nivelar en el Congreso para una sociedad integrada y respetuosa. La inseguridad no se soluciona con balas o muertes. El radicalismo volvió a concentrarse en las provincias, que acá está representado por la Coalición Cívica”.

No le creo más a Toto Caputo ni al presidente del Banco Central porque no conocen la Argentina y no les interesan las Pymes. Lo único que quieren es endeudarse con los bancos que están cobrando intereses usurarios, mientras al resto del país no les alcanza”, destacó.

Los audios de Spagnuolo son verdad. Las coimas vienen de los 80 y los 90 cuando tomaron el PAMI. Alderete también era perverso”, cerró Elisa Carrió.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elisa Carrió Gobierno Noticias A24
Notas relacionadas
Para derrotar a Milei, un exgobernador propone un frente que vaya "desde Cristina hasta Lilita Carrió"
La verdad detrás del nuevo novio de 95 años de Elisa Carrió: "Me pareció...."
La Coalición Cívica pide juicio político al juez Maraniello después de que prohibiera la difusión de los audios de Karina Milei

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar