Con Mauricio Macri a la cabeza, el PRO se reunió con sus principales dirigentes para definir el rumbo del espacio

En su exposición, analizó el rol estratégico de América Latina, abordó su vínculo con La Libertad Avanza (LLA) y opinó sobre la reciente designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, que motivó uno de sus cuestionamientos más directos al oficialismo.

“Apoyó a este gobierno para gobernar en una situación de minoría muy difícil, pero ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil”, señaló Macri, al explicar los motivos del respaldo que brindó el PRO tras la victoria electoral de Milei. Si bien evitó mencionar al presidente por su nombre, las referencias a su estilo de conducción fueron explícitas. El expresidente compartió panel con sus pares de México y Chile, Felipe Calderón y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y describió un escenario global con “una oferta de liderazgos en retroceso” y “violencia en el debate de ideas”.

Macri sostuvo que el PRO “apoyó como nunca en la historia de la política argentina un partido que no era gobierno”, pero remarcó que ese acompañamiento tiene límites claros. Según dijo, su partido “va a seguir” respaldando al oficialismo: “En el PRO creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir en los esquemas de decisión, se hace muy difícil”.

mauricio-macri-acto-cierre

Ritondo habló del futuro del PRO en la previa de la reunión con Mauricio Macri

El diputado nacional del PRO Cristian Ritondo habló esta mañana en la puerta de sede central del partido, sobre la calle Balcarce, donde aseguró que acompañarán al Gobierno nacional con las próximas reformas, pero buscó negar que haya habido una sangría de legisladores hacia La Libertad Avanza y destacó "tenemos identidad y por eso estamos acá".

"El PRO quiere una reforma laboral, un presupuesto equilibrado. Nunca van a encontrar alguien que crea que 'cuando peor, mejor', como dijo el propio Mauricio Macri", afirmó Ritondo en diálogo con los medios presentes.

Ante la consulta por la "sangría" de legisladores desde el PRO a La Libertad Avanza, el jefe del bloque PRO en Diputados marcó: "Tenemos identidad y por eso estamos acá. No hay ninguna sangría, los que estaban con Patricia (Bullrich) ya estaban con Patricia antes".