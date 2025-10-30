Mauricio Macri: "El PRO está más vivo que nunca y tendrá candidato en 2027″

Mauricio Macri habló de su relación con Javier Milei

Asimismo, Mauricio Macri se refirió a su relación con el presidente Javier Milei. “Me invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso”, indicó, y agregó: “Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre“.

“Hay de vuelta una expectativa positiva”, consideró, al tiempo que destacó que Milei y su equipo “lograron desarmar una bomba que hubiera llevado a la pobreza al 80 o 90% de los argentinos” y “evitó una crisis terminal”, aunque advirtió que “ahora debe cerrar la brecha entre lo que propuso y su capacidad de implementación”.

Antes del nuevo encuentro con Milei, el exmandatario recordó cómo fue el tono de las reuniones anteriores en la Quinta de Olivos: “Yo fui muy crítico con él en esa reunión, diciendo ‘dos años con un mandato amplísimo y no cerramos ninguna de las empresas que inventó el populismo, que es plata tirada’; son más de cuarenta empresas que gastan recursos todos los años”.