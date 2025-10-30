Mauricio Macri: "El PRO está más vivo que nunca y tendrá candidato en 2027″

El exmandatario Mauricio Macri dejó una inesperada frase, horas antes de reunirse con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. "El PRO está más vivo que nunca y tendrá su propio candidato en 2027", sostuvo el expresidente.
El ex mandatario hizo esta afirmación durante su presentación en un seminario llevado a cabo en Chile. Ocurre en la previa de la reunión con Javier Milei tras las elecciones legislativas del pasado domingo.
"El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 2027, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, planteó Macri durante una exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile.
En ese marco, Macri justificó los acuerdos electorales de su partido con La Libertad Avanza (LLA) y también replicó las críticas internas: “Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO, porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad".
“Él tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente y que, a pesar de estar irritados, priorizaron las ideas, dijeron ‘voy a poner el voto, aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente’. Y ese mensaje está, él lo escuchó, yo creo que lo escuchó”, agregó el expresidente.
Asimismo, Mauricio Macri se refirió a su relación con el presidente Javier Milei. “Me invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso”, indicó, y agregó: “Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre“.
“Hay de vuelta una expectativa positiva”, consideró, al tiempo que destacó que Milei y su equipo “lograron desarmar una bomba que hubiera llevado a la pobreza al 80 o 90% de los argentinos” y “evitó una crisis terminal”, aunque advirtió que “ahora debe cerrar la brecha entre lo que propuso y su capacidad de implementación”.
Antes del nuevo encuentro con Milei, el exmandatario recordó cómo fue el tono de las reuniones anteriores en la Quinta de Olivos: “Yo fui muy crítico con él en esa reunión, diciendo ‘dos años con un mandato amplísimo y no cerramos ninguna de las empresas que inventó el populismo, que es plata tirada’; son más de cuarenta empresas que gastan recursos todos los años”.