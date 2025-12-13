Con el frente económico abierto, Milei enfrenta un fin de año con tensión política y social por las reformas en el Congreso

También complicó la cosa la inclusión a último momento de los artículos que reducen los aportes de los empleadores al sistema previsional y la eliminación de la obligatoriedad de aportes de los trabajadores a las obras sociales sindicales.

Esto generó creciente clima de tensión con los gremios y la oposición, sino dentro mismo del Gobierno.

Por un lado, pujaban el asesor presidencial Santiago Caputo y Manuel Adorni para evitar una confrontación abierta con la CGT y dejar para las sesiones ordinarias -como reconoció el jefe de Gabinete a A24.com- la denominada “reforma sindical” que tocaba las cajas sindicales.

Sin embargo, primó el impulso del ministro de Desregulación y autor de la iniciativa, Federico Sturzenegger, lo que desató el rechazo rotundo de la CGT que anunció la ruptura y el llamado a protestar.

El poder de Milei y del nuevo gabinete, a prueba en un Congreso fragmentado

diputados

A pesar de conseguir la primera minoría, Milei termina el año con un oficialismo débil que deberá negociar cada artículo de cada ley, con los distintos bloques en un clima de fuerte fragmentación política difícil de predecir.

La incertidumbre en la Casa Rosada hizo que la mesa chica reunida el viernes en Casa Rosada bajara la orden de mantener un hermético silencio a todos los ministros y funcionarios sobre la marcha de los proyectos, mientras se preparan para una nueva batalla el próximo miércoles en el Congreso.

Esta semana las Cámaras de Diputados y del Senado empezarán a tratar la conformación de comisiones. Recién después - todavía sin un cronograma claro para sesionar- se habilitará el debate de las 6 leyes que Milei envió a extraordinarias:

Junto con la Reforma Laboral, Milei envió otros 5 proyectos en el temario a tratar en sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre, con la posibilidad de extender el periodo de debate hasta los primeros días de enero, o retomar a fines de ese mes, según confirmó esta semana Adorni ante la consulta de A24.com.

Bullrich se pondrá al frente de las negociaciones desde la comisión de Trabajo y Previsión Social.

En paralelo, el Gobierno espera que con las negociaciones que lleva adelante Martín Menem, se traten en Diputados los proyectos del Presupuesto 2026, el Principio de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares.

El Gobierno también seguía negociando toda la semana, con gobernadores y otros aliados del PRO y partidos menores, un nuevo dictamen de Presupuesto 2026. Todo terminó demorándose porque "la sábana es corta", dicen en el Ministerio de Economía.

Adorni, Santilli, María Ibarzabal con los gobernadores Jalil y Orrego. Foto Ministerio de Interior.

Así, Adorni y Diego Santilli tuvieron que negociar cara a cara con cada uno de los gobernadores, que reclaman que el Gobierno incluya en la ley de Presupuesto los fondos que Nación le debe a las provincias.

Esta semana por segunda vez desde que asumieron Adorni y Santilli, visitaron el Salón de los Escudos: Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), a cambio de apoyar la reforma laboral y demás leyes que envió Milei, con prioridad para ser tratadas en extraordinarias.

Adorni admitió que el Gobierno no está en condiciones de definir los tiempos del debate en el Congreso y que todo depende de las negociaciones con los bloques aliados.

Así, el nuevo gabinete de Milei se pondrá a prueba en el debate por las reformas frente al nuevo Congreso, en un verano que se anticipa tenso por la fuerte caída del consumo, el cierre de empresas y anuncios de despidos.