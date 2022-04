Con un picante cruce entre Luiz Juez y Oscar Parrilli, el Senado abrió el debate por la ampliación de la Corte Suprema

La legisladora del oficialismo explicó que "es importante no sólo hablar de números sino también de la calidad" de los miembros del tribunal por lo que en su propuesta incluye, entre otros puntos, que los jueces informen sobre sus bienes.

En el plenario, el autor del primer proyecto presentado sobre el tema, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), aseguró que la discusión "no es un capricho" ni se trata de "favorecer a un gobierno", sino que busca garantizar "un equilibrio" en respuesta a críticas opositoras sobre un conflicto entre el Poder Judicial y parte del oficialismo.

El senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, autor de una tercera iniciativa sobre el tema que propone un número de 16 integrantes en el máximo tribunal, declaró que su iniciativa busca ser "un aporte" para una mejor institucionalidad y dijo que está abierto a cambios.

"No hay destino si al menos quienes estamos aquí no encontramos puntos de acuerdo en los temas centrales", afirmó y cuestionó a los actuales miembros del tribunal.

El cruce entre Luis Juez y Oscar Parrilli

Uno de los condimentos del primer día de debate fue el cruce que protagonizaron los senadores Luis Juez (Juntos por el Cambio) y Oscar Parrilli (Frente de Todos).

El senador de por Córdoba fue crítico sobre la intención del oficialismo de abrir el debate sobre la Corte en medio del conflicto suscitado entre el Poder Legislativo y el Judicial por la composición del otro organismo del Estado encargado de la selección de jueces, el Consejo de la Magistratura.

Para Juez, "es un acto de hipocresía absolutamente insostenible e inoportuno" el debate en este momento.

A su turno, el presidente de la comisión, Oscar Parrilli, respondió que el oficialismo "no ha roto ninguna palabra" y le pidió a Juez que retire las acusaciones sobre "hipocresía".

El presidente de la comisión de Justicia, Oscar Parrilli, respondió que el FdT "no ha roto ninguna palabra" y pidió a Juez que retire las acusaciones sobre "hipocresía".

"Yo no soy hipócrita y le pido que retire esa expresión. Se está haciendo el vivo", advirtió Parrilli, mientras Juez, fuera de micrófono, afirmaba que no había llamado hipócrita a ningún senador en particular sino que se había referido a la posición del oficialismo en general.