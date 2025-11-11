El escandaloso motivo por el cual se canceló la nota de La China Suárez en Luzu TV
Yanina Latorre reveló la razón por la cual La China Suárez no va a estar en el ciclo Antes que nadie, que conduce Diego Leuco en Luzu TV.
11 nov 2025, 19:45
El escandaloso motivo por el cual se canceló la nota de La China Suárez en Luzu TV
La entrevista que Eugenia “La China” Suárez iba a brindar en el canal de streaming LuzuTV fue finalmente cancelada. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), la actriz no participará de Antes que Nadie, el ciclo que conduce Diego Leuco, a pesar de que su presencia ya estaba acordada y generaba gran expectativa entre los seguidores del canal.
La angelita contó en su programa que “finalmente la China Suárez no va a estar en LuzuTV, en el programa de Diego Leuco”. De acuerdo con la información que dio al aire, la entrevista estaba prevista, pero en las últimas horas se frustró por una exigencia de la actriz.
“La China pidió que Nico Quiato, creador y fundador de LuzuTV, también esté en la entrevista”, explicó Yanina Latorre, detallando que esa exigencia no fue bien recibida por la producción del canal. Según comentó, la decisión generó cierta incomodidad interna y derivó en que los responsables de la señal finalmente optaran por no concretar la nota.
De esta manera, la esperada aparición de La China Suárez en LuzuTV quedó suspendida, al menos por el momento. La noticia llamó la atención no solo por el perfil de la actriz, sino también por el trasfondo de la cancelación, que dejó en evidencia tensiones entre las partes involucradas. Mientras tanto, ni La China ni Diego Leuco se pronunciaron públicamente sobre el tema, y desde el canal no emitieron ningún comunicado oficial respecto a la decisión.
Embed
¿La China Suárez le copia los looks a Antonela Roccuzzo?
Anoche, Antonela Roccuzzo volvió a conquistar las redes sociales con un look que combinó elegancia, sencillez y sofisticación. La esposa de Lionel Messi posó con un top negro y un pantalón del mismo tono, dejando ver parte de su abdomen, y completó el conjunto con sandalias de plataforma y una cartera negra de Chanel, que aportó el toque final de distinción.
El estilo de Antonela se mantiene fiel a su sello: minimalista, delicado y moderno. Una vez más dejó en claro por qué es una de las figuras más imitadas dentro del mundo fashion argentino. Desde las botineras hasta las influencers del estilo urbano, muchas intentan replicar esa elegancia natural que la caracteriza y que logra con combinaciones simples, aunque cuidadosamente seleccionadas.
Incluso la China Suárez, conocida por su estética versátil y audaz, parece haberse inspirado en su estilo en más de una ocasión. Sin embargo, el encanto de Antonela resulta difícil de igualar. Su habilidad para equilibrar sobriedad y sensualidad, junto con una elección impecable de prendas básicas, convierte cada uno de sus looks en una declaración de moda aspiracional.
El total black elegido por Roccuzzo funciona como un lienzo neutro que resalta los accesorios. En este caso, las sandalias de plataforma aportan altura y modernidad, mientras que la cartera Chanel introduce un guiño de lujo sin sobrecargar el conjunto. Todo responde a una premisa que ella aplica con naturalidad: menos es más.
Este look vuelve a confirmar por qué Antonela Roccuzzo es considerada un ícono de estilo. Sus elecciones, simples pero refinadas, inspiran a quienes buscan un equilibrio entre elegancia y comodidad. Aunque muchos intenten imitarla, su sello personal sigue siendo inconfundible: la verdadera elegancia no necesita estridencias, solo confianza y buen gusto.