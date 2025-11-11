La explosiva teoría de Juariu sobre la visita de Mauro Icardi a la Argentina

juariu mauro icardi

¿Cuál fue la foto con la que Wanda Nara volvió a desafiar a Mauro Icardi en redes?

Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con una publicación que muchos interpretaron como una indirecta cargada de sarcasmo hacia Mauro Icardi. La empresaria subió a su cuenta de Instagram una foto junto a Johnny Depp, quien estuvo de visita en Argentina para grabar una entrevista con Verónica Lozano, figura destacada de Telefe, el mismo canal donde Wanda tiene presencia como conductora.

La imagen no pasó inadvertida. En medio de la tensión judicial y mediática que mantiene con Icardi, el posteo fue leído como una jugada con doble sentido: Mauro se había mostrado en varias oportunidades en sus redes sociales identificándose con Johnny Depp, especialmente después del juicio en el que el actor salió victorioso frente a su exesposa Amber Heard. En esas publicaciones, Icardi compartía frases y fotos del actor, trazando un paralelismo entre su situación personal y la del intérprete de Hollywood.

Con una sola imagen, Wanda pareció responderle con sutileza pero con contundencia. Si Icardi había adoptado a Depp como emblema de su “triunfo” frente a su ex, ella se fotografió junto al propio actor, cambiando por completo el sentido del relato.

La foto rápidamente se viralizó y generó una ola de reacciones: hubo quienes celebraron su astucia, mientras otros la señalaron por lo que consideraron una provocación innecesaria. Lo cierto es que, una vez más, Wanda dejó en claro que domina el juego mediático como pocos y sabe cómo y cuándo golpear con precisión.