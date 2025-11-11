Las primeras horas de Santilli como Ministro: las primeras polémicas, cómo sigue su agenda y qué se espera de su gestión

“No es una marcha atrás, es una corrección”, reconoció a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada al ser consultado sobre el cambio que hará el Gobierno del decreto 793/2025 que provocó una polémica interna.

Tras la jura de Santilli, el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, cuestionó la polémica decisión del gobierno y recordó la experiencia de persecución en la dictadura.

En cambio, Santilli evitó sumarse a la polémica y dijo a A24.com que “no importa el poder ni los cargos, sino conseguir los consensos con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo y que hace dos semanas se reunieron con el presidente Milei para apoyar las reformas estructurales que votaron los argentinos el 26 de octubre”.

"Hay 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo y que se reunieron con el presidente semanas atrás, y lo que me importa es cumplir la tarea que me encomendó el presidente, por eso lo antes posible voy a ir a visitarlos a sus provincias, a uno por uno”, confirmó Santilli en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada al término del acto de jura.

Según confirmó el flamante ministro del Interior, tras recibir a varios gobernadores la semana pasada y el lunes en Casa Rosada, entre los que estuvieron los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres (PRO); de Catamarca, Raúl Jalil (PJ); de San Juan, Marcelo Orrego (UCR) y de Córdoba, Martín Llaryora (PJ).

Santilli confirmó que iniciará este miércoles una gira por 10 provincias aliadas empezando por Entre Ríos, para mostrarse con el gobernador Rogelio Frigerio (PRO) y continuará el jueves en Salta, con el opositor dialoguista Gustavo Sáenz.

Sobre la polémica desatada por el traspaso fallido del RENAPER al Ministerio de Seguridad, Ritondo dijo que "es una discusión que ya se saldó en la democracia, tenemos la experiencia de la persecución en la dictadura, por eso la base de datos de los ciudadanos deben estar en manos de civiles no de la policía. Eso debe quedar en el Ministerio del Interior", opinó el jefe del PRO bonaerense y del bloque de diputados nacionales amarillos.