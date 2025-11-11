Revelan quién tiene prohibido ver a las hijas de Mauro Icardi: "Es esta famosa..."

Embed

Cómo fue el reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas

Mauro Icardi vivió un emotivo reencuentro con sus hijas tras cuatro meses sin verlas, y Elba Marcovecchio, que estuvo presente en el momento, detalló cómo se produjo.

El futbolista del Galatasaray fue el martes 11 de noviembre por la tarde a buscarlas al colegio, poniendo fin a una larga espera desde su última visita al país en julio. Wanda Nara debió dar lugar a esto que determinó la Justicia.

“Mauro es un excelente padre, lo vemos desde el primer día. Fue hermoso el reencuentro”, indicó la letrada en diálogo con las cámaras del ciclo Intrusos (América TV).

“Hace meses que estamos preparando el encuentro de padre e hijas y que requirió mucha logística”, agregó la abogada del futbolista sobre cómo se trabajó para este momento.

Conmovida, subrayó la importancia del día: “Fue un momento por el cual estuvimos trabajando mucho. Es un momento y un día muy esperado, no puedo contar más nada en serio”.

“Lo que respecta al tema de alimentos está totalmente garantizado, ese es el motivo que diferencia a este de otros casos", precisó la representante legal del delantero respecto a la contienda legal con Wanda y los reclamos por las cuotas alimentarias.

Tras el esperado reencuentro, Icardi se retiró manejando su vehículo junto a sus hijas, sin hacer declaraciones a la prensa, aunque se lo vio sonreír y saludar con la mano a los periodistas apostados en el lugar.