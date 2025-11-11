A24.com

Revelan quién tiene prohibido ver a las hijas de Mauro Icardi: "Es esta famosa..."

La abogada Mariana Gallego dio detalles de la resolución dictaminada por la Justicia sobre las visitas que recibirán las hijas de Mauro Icardi mientras estén con su padre. ¿Qué pasa con la China Suárez?

11 nov 2025, 19:32
Después de más de cuatro meses, finalmente Mauro Icardi logró reencontrarse con sus hijas, en el marco de un procedimiento judicial que impone varios requisitos y condiciones específicas. Entre los puntos dictaminados por la Justicia se detalla quiénes pueden -y quiénes no- compartir tiempo con las niñas.

En el programa Tarde o Temprano (eltrece), conducido por María Belén Ludueña, la abogada Mariana Gallego brindó detalles de la resolución y despejó dudas sobre un tema que tanto conflicto generó: la participación de la China Suárez en las visitas.

“Está en la resolución judicial, en donde el juez autoriza a que esté presente la señora Eugenia Suárez, los hijos, y dice expresamente quién no puede estar, que es esta famosa señora que trabajaba para ellos y que tuvo la denuncia penal”, explicó Mariana acerca de este párrafo que Wanda Nara

De esta manera, la Justicia habilitó la presencia de la pareja conviviente del progenitor y los hijos de ella, descartando cualquier impedimento para la actriz. “No hay ningún motivo para que esto no ocurra”, remarcó la abogada; la restricción recae sobre una exempleada del entorno familiar, involucrada en una denuncia penal.

Cómo fue el reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas

Mauro Icardi vivió un emotivo reencuentro con sus hijas tras cuatro meses sin verlas, y Elba Marcovecchio, que estuvo presente en el momento, detalló cómo se produjo.

El futbolista del Galatasaray fue el martes 11 de noviembre por la tarde a buscarlas al colegio, poniendo fin a una larga espera desde su última visita al país en julio. Wanda Nara debió dar lugar a esto que determinó la Justicia.

“Mauro es un excelente padre, lo vemos desde el primer día. Fue hermoso el reencuentro, indicó la letrada en diálogo con las cámaras del ciclo Intrusos (América TV).

“Hace meses que estamos preparando el encuentro de padre e hijas y que requirió mucha logística”, agregó la abogada del futbolista sobre cómo se trabajó para este momento.

Conmovida, subrayó la importancia del día: Fue un momento por el cual estuvimos trabajando mucho. Es un momento y un día muy esperado, no puedo contar más nada en serio”.

“Lo que respecta al tema de alimentos está totalmente garantizado, ese es el motivo que diferencia a este de otros casos", precisó la representante legal del delantero respecto a la contienda legal con Wanda y los reclamos por las cuotas alimentarias.

Tras el esperado reencuentro, Icardi se retiró manejando su vehículo junto a sus hijas, sin hacer declaraciones a la prensa, aunque se lo vio sonreír y saludar con la mano a los periodistas apostados en el lugar.

