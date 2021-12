Crecen los cortocircuitos dentro de Juntos por el Cambio por los diputados que faltaron al debate de Bienes Personales

Sabrina Ajmechet, legisladora de JxC, se expresó en su cuenta de Twitter para defender a sus pares que se ausentaron. "Estamos frustrados" reconoció, pero también enfatizó "Banco a humanos en el Congreso, de esos que se enferman o que les importa su familia".

Estamos frustrados. Pero se la están agarrando con una persona con COVID y con otro que viajó porque se casaba su hija ¡e intentó volver pero no pudo porque ya casi no hay vuelos en este país!



Banco a humanos en el Congreso, de esos que se enferman o que les importa su familia. — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) December 22, 2021

La diputada también respondió algunos comentarios de sus seguidores. Uno de los casos que se repitió fue la interpelación en referencia a que Fernando Iglesias podría estar de luna de miel, pero no lo hizo. Ella respondió: "¿Estas atacando a una persona que pidió licencia para acompañar a su hija en su casamiento después de 2 años de no verla? Es diputado, sí. Pero es padre. Y pidió licencia antes de que se llamara a esta sesión. E intentó volver antes y no consiguió vuelo. Me parece injusto".

Martín Lousteau criticó a sus pares de Juntos por El Cambio

El senador radical dio una entrevista a LN+ y afirmó “hay que tener mejor contados los votos para pedir una sesión”. "Hace rato que no había un Congreso tan parejo. Hay que tomar nota que el Congreso está parejo y que cualquier error genera estas consecuencias. Se podría haber dado vuelta la historia de esta votación", enfatizó Lousteau en referencia a la derrota sufrida en Diputados a manos del oficialismo.

Sin embargo, no hizo referencia alguna a una de las legisladoras ausentes -Gabriela Brouwer de Koenig- que es de su espacio político, Evolución Radical.

Por otro lado, de acuerdo a lo explicado por el economista, "el oficialismo aprovechó para meter un sablazo a los sectores de mayor poder adquisitivo y a reinstalar o prorrogar el tema que hay una alícuota diferencial para los bienes personales que están acá y los que están en el exterior, eso si se podría haber evitado".

¿Por qué se ausentaron los diputados de Juntos por El Cambio?

Camila Crescimbeni fue a sesionar, pero dio positivo de coronavirus. La diputada es asintomática y debió retirarse a su casa. Así lo explicó en sus redes sociales.

Hola a todos. Quería contarles que hoy a la mañana con el testeo de protocolo para entrar al recinto, di positivo de COVID-19. Soy asintomática, tengo las dos dosis y estoy aislada esperando el resultado de PCR para confirmar el resultado. Muchas gracias a quienes se preocuparon. — Camila Crescimbeni (@camicrescimbeni) December 21, 2021

En tanto, Álvaro González, tiene licencia porque se fue de viaje a Alemania por el casamiento de su hija. Gabriela Brouwer de Koning también se ausentó por viaje. En este caso, se conoció que la legisladora viajó el fin de semana a Estados Unidos “por un tema familiar programado hace meses”. Según Infobae, la diputada cordobesa pudo cambiar el pasaje la semana pasada para ser parte del debate del Presupuesto 2022, cuando aún no estaba prevista la sesión de este martes.