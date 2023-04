Crimen del colectivero en La Matanza: Rodríguez Larreta disparó contra Sergio Berni y defendió a la policía porteña

"La Policía de la Ciudad lo salvó al señor Berni", sostuvo Larreta, quien remarcó que las fuerzas policiales "frenó una situación de muchísima violencia".

Y agregó: “Destaco el accionar de la policía. Las declaraciones de Berni no es tema, hay que termina con eso. Valoro el trabajo de la Policía, lo salvó al señor Berni”.

La respuesta de Larreta a las criticas de Sergio Berni a la policía porteña

Sergio Berni debió ser trasladado al Hospital Churruca por un cuadro de "conmoción cerebral".jpg Sergio Berni acusó a la policía porteña de llevárselo "detenido" del lugar que él no quería abandonar. (Foto: Twitter Mauro Szeta)

Larreta remarcó que la violencia no tiene sentido y que la actitud que tomó ayer el ministro bonaerense tras lo ocurrido no es la que se necesita en momentos así. En ese sentido, afirmó que está dispuesto a trabajar de manera conjunta para mejorar la seguridad en el cinturón que une a la Ciudad con el conurbano.

Las palabras de Larreta llegaron como respuesta a las criticas que Berni le había hecho a la policía porteña, a la que acusó de llevárselo "detenido" del lugar que él no quería abandonar.

"Salí de donde estaba y ahí fui sorprendido en la buena fe, porque vi a la Policía al lado mío y en vez de cuidarme, me agarraron y yo luchaba por soltarme", relató Berni, quien aseguró que "el golpe más fuerte" que tiene es el de una pedrada que recibió cuando fue a ayudar "a un trabajador al que le pegaron con un escudo".

Por todo ello, Larreta enfatizó este martes el accionar de la Policía de la Ciudad y pidió no entrar en polémicas. "Para esto tiene que estar la Policía, para evitar una situación de muchísima violencia. No me engancho en los insultos", dijo.