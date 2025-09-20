El letal comentario de Morena Rial tras la reaparición de Silvia D'Auro: "Es menos que..."

IG Morena Rial sobre Silvia DAuro

Fue allí que la hija del exconductor de Intrusos (América TV) se refirió a Silvia con un más que polémico adjetivo calificativo. “Es nadie, menos que una rata”, sentenció firme Morena dejando en claro una vez más lo que piensa de ella, así como también que no existe posibilidad alguna de acercamiento.

Pero claro que eso no fue todo. Porque a pesar de todas las peleas que mantuvo en el último año con su padre, no dudó en salir a defenderlo cuando otro internauta quiso saber qué pensaba sobre los ataques del presidente Javier Milei a Jorge Rial. “Mi papá hace su trabajo y es el mejor. Dólar a 1500”, fue la letal respuesta bancando al periodista y con una fuerte chicana dirigida al primer mandatario argentino.

IG Morena Rial sobre Jorge Rial

Cuál es el dato oculto del escándalo familiar con Jorge Rial y sus hijas que llevó a Silvia D'Auro a desaparecer

Después de permanecer durante años en un bajo perfil absoluto, sin aparecer en los medios ni en el universo digital, Silvia D’Auro volvió a dar señales de vida y generó sorpresa entre quienes aún la siguen en las redes sociales. Instalada en Uruguay desde su separación de Jorge Rial, la empresaria decidió publicar una foto en Instagram que rápidamente llamó la atención.

En la imagen, que sólo pudieron ver los 4099 seguidores que forman parte de su cuenta privada, se la observa distendida, con una copa de vino en mano y una expresión tranquila. Esa postal bastó para despertar comentarios y especulaciones sobre su presente.

La reacción no pasó desapercibida en el ámbito periodístico. Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show (El Trece) y una de las pocas comunicadoras que mantuvo vínculo con D’Auro tras su mudanza al exterior, recordó detalles íntimos de aquellas charlas que tuvieron años atrás. La periodista incluso llegó a entrevistarla para un medio gráfico, y en esa ocasión obtuvo confesiones que hoy vuelven a cobrar relevancia.

“Yo vi la foto que ella subió y me llamó la atención la gran cantidad de comentarios que tuvo. La gente, entre otras cosas, le dice que tuvo suerte, que está buenísimo que haya podido alejarse de cierta gente”, comentó Iglesias en televisión, poniendo el foco en el apoyo que la ex de Rial recibió de sus seguidores.

Sin embargo, la periodista fue más allá y mencionó un episodio complejo en la relación de D’Auro con las hijas adoptivas de la pareja, Morena y Rocío. “Hubo una situación, como un poco violenta, en la cual ella como que le… termina pegando a una de las nenas. Y eso está grabado, eso me lo contó ella”, reveló.

Iglesias precisó que el hecho ocurrió en 2014 y que la propia D’Auro lo reconoció: “Fue una situación de una sola vez, y que justo no sé qué… eso me lo admitió porque como había un video, no le quedaba otra que admitirlo”.

La periodista también recordó palabras textuales de Silvia sobre la relación con sus hijas: “Ella me decía, ‘yo sé que la que va a volver a mí es Rocío. Porque Rocío sabe’. Como que había un trasfondo de verdad ahí que no se estaba contando… a Morena ya la daba por perdida, pero Rocío fue testigo de lo que pasaba y sabe la verdad”.