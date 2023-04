Cristina Kirchner insistió en que no será candidata, le hizo un guiño a Sergio Massa y pidió revisar el acuerdo con el FMI

Según pudo saber A24.com del propio entorno a la vicepresidenta, la definición de Cristina Kirchner fue definitoria. “No va a ser candidata, lo dijo clarito: 'ya di todo'”, señaló uno de los dirigentes tras salir del teatro donde la vicepresidenta dio una "clase magistral" para lanzar la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.

“Evidentemente, está trabajando en un programa económico, social y político. Y hoy dejó en blanco sobre negro lo que ella interpreta de la economía, la política y lo social. Creo que más clara no puede ser. No será candidata. Lo de hoy ha sido definitorio”, agregó otro ex funcionario K.

En cambio, respaldó a Massa en la renegociación del acuerdo con el FMI, en su reciente acuerdo con China para pagar importaciones de ese país con yuanes para no usar dólares de las reservas del Banco Central, y elogió el sobrecumplimiento de la meta fiscal de 2022, aunque no dijo que se incumplió la meta del primer trimestre de 2023, precisamente lo que se renegociará en Washington el equipo de Massa que viajó este jueves.

Cristina Kirchner espera a Massa, y no descarta a Scioli y a De Pedro

En ningún momento lanzó a Massa como precandidato presidencial con miras a las PASO, pero en el kirchnerismo aseguran que Cristina Kirchner espera que el ministro de Economía pueda recuperarse del cimbronazo de la corrida cambiaria con medidas y con un acuerdo con el FMI para posicionarse como posible candidato presidencial.

También, Cristina Kirchner evalúa la posibilidad de respaldar al embajador en Brasil, Daniel Scioli, que está lanzado a la carrera, y a quien le dio un guiño al dejar que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof se sacaran fotos con él. “Una foto vale más que mil palabras”, dijo un allegado a Scioli al evaluar si fue un guiño.

En un plano de igualdad, también Cristina Kirchner evalúa como posible la candidatura del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, para el caso en que no funcione la candidatura de Massa, que fue negada este jueves por su hijo Tomás en las redes sociales. Pero Cristina Kirchner no terminó de mostrar su juego en el discurso de La Plata.

El kirchnerismo quiere diezmar la tropa de Alberto Fernández

invitados.jpeg En primera fila. Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Cecilia Moreau y Eduardo "Wado" De Pedro, entre otros. (Fotos: M News)

Pero dejó entrever una intención de quitarle los principales lugartenientes a Alberto Fernández y no invitó al Presidente, que ya siente el primer efecto de su renunciamiento a la reelección. El kirchnerismo lo quiere dejar de lado del todo. El eslogan es "Frente de Todos menos uno".

Los encargados de protocolo del acto invitaron a los albertistas puros como la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y a su marido Enrique “Pepe” Albistur, antes enfrentados con La Cámpora y el kirchnerismo; al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; al ministro de Ciencia y Técnica, Daniel Filmus; y al diputado Leandro Santoro, y el ex ministro de Educación Nicolás Trotta, que estuvo en el estrado con ella porque organizó el lanzamiento de la Escuela Justicialista. También invitó especialmente al vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, pero este no concurrió a La Plata.

la plata.jpeg

Cristina Kirchner criticó la economía tras 20 años de poder

Cristina Kirchner habló como si no fuera la vicepresidenta, como si no hubiera designado al Presidente, y como si no hubiera tenido participación decisiva y poder extremo en los últimos gobiernos de los últimos 20 años. Habló de la economía como si los desequilibrios fueran producto de otros gobiernos.

Por ejemplo, atribuyó el déficit fiscal a que los subsidios a empresas y promociones industriales implican un 4,6% del PBI en el gasto público, como si fueran una decisión de las empresas, aunque todos fueron otorgados o continuados bajo sus gobiernos 2007-2011 y 2011-2015.

También comparó y dijo que los planes sociales implican el 1,9% del PBI y estos también fueron diseñados desde sus años de presidenta, aunque luego fueron incrementados por sus sucesores, incluido Alberto Fernández.

Casualmente, el acto en La Plata se celebró porque este jueves se cumplían 20 años de las elecciones en las que Néstor Kirchner fue elegido presidente en 2023. Desde entonces, sólo cuatro años gobernó Mauricio Macri, entre 2015 y 2019.

También la vicepresidenta reclamó una estrategia para explotar el litio y los hidrocarburos en Vaca Muerta y exigió un “plan de gobierno” luego de 20 años en el poder. Además, pidió que "ningún compañero use el bastón de mariscal para pegarle a otro compañero" pese a que hace tres años y medio ataca a Alberto Fernández.

El PRO se reorganiza en San Isidro

Mientras Cristina Kirchner dio sus primeras definiciones en La Plata, este viernes en un lugar no precisado de San Isidro se reunirá la conducción del PRO, convocada por el ex presidente Mauricio Macri tras renunciar a su candidatura presidencial, para dar una señal de unidad.

Estarán además, los precandidatos presidenciales lanzados Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y la aún indefinida ex gobernadora María Eugenia Vidal. “Se hablará de la situación actual y será una clara muestra de unidad”, dijo a A24.com el presidente del PRO, Federico Angelini, cercano a Bullrich.

Bullrich, Macri, Rodríguez Larreta y Vidal, de manera remota, son algunos de los dirigentes que estuvieron presentes.

Cerca del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguraron a A24.com que “Horacio viene empujando para que suceda, para bajar las aguas y como muestra de unidad en este mal contexto del gobierno nacional”.

En el entorno de Vidal aseguraron que será “temario abierto y la idea es ordenar estrategia electoral del PRO”. También irán Angelini, Cristian Ritondo, Diego Santilli, y Fernando de Andreis. Posiblemente, se hable del modo de definir la candidatura a jefe de gobierno porteño y reglas de juego para la competencia presidencial en las PASO.

Cristina Kirchner culpó al FMI por la inflación, respaldó a Massa y atacó a Milei

Además de sus definiciones políticas, Cristina Kirchner cuestionó en La Plata que el Banco Central no pudiera intervenir en la corrida cambiaria en virtud del acuerdo con el FMI por lo cual Massa tuvo que notificar que usaría todas las herramientas del Estado. Otro apoyo a Massa.

Además, la vicepresidenta les envió mensajes a los empresarios y atacó con furia al precandidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei. “¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¡Caraduras!”, bramó Cristina contra los libertarios luego de haber criticado la dolarización que propone el economista.

mileicfk.jpg

“Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo, si nunca te paso nada, hermano? ¡Qué me venís a joder con que te tenemos miedo! ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Pero caraduras… ¡Caraduras!”, gritó la vicepresidenta.

“¿Miedo? Miedo tengo porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. Yo ya viví, yo ya di lo que tenía que dar”, señaló la vicepresidenta con lo cual dejó claro que no tiene en sus planes presentarse como candidata.

“Miren, no, Presidenta no. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta e intentada asesinar es una sola. ¡Una sola! y no quiero ser autoreferencial”, bramó la vicepresidenta.

Dardos a Alberto Fernández y a Guzmán

La ponencia de Cristina Kirchner llevaba el título “La Argentina circular: el FMI y su histórica receta de inflación y recesión, fragmentación política y concentración económica”. En ese sentido, dijo que la inflación no se produce por el déficit fiscal y la emisión monetaria, porque en el año 2022, dijo, “se sobrecumplió la meta fiscal” y aseguró que la inflación se debe a la falta de dólares.

También pareció atacar a Alberto Fernández y defender a Massa cuando dijo que el ex ministro de Economía Martín Guzmán tenía la culpa del acuerdo con el FMI, al que culpó de la corrida cambiaria, y señaló que la economía en las crisis “no depende de una persona”, sino de un plan de gobierno sólido.

En este sentido, fuentes del kirchnerismo señalan que Cristina Kirchner elabora un plan de gobierno de 10 o 15 puntos para presentar como bandera para el futuro candidato del Frente de Todos, sea quien fuera. “Sentada sobre las reservas, con la administración del tipo de cambio, con la regulación, pudimos sofocar corridas cambiarias”, señaló al hablar de sus dos períodos como presidenta y como para compararse con Alberto Fernández.

Se autoexcluyó y respaldó a Massa en la revisión con el FMI

En otra negación de su candidatura, cuando la tribuna pedía su postulación, ella negó con la cabeza y dijo: “No, no se trata de una persona, es necesario volver a construir programas de gobierno, es necesario que nada vuelva a depender de una persona”. Fue otro tiro por elevación a su delfín de 2019 y actual presidente de la Nacion.

“El acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario”, dijo contra Alberto Fernández y Guzmán. “La inflación se disparó a partir de la firma del acuerdo porque se pierden herramientas”, señaló. “Los planes del Fondo no han dado resultados en ninguna parte”, dijo. Y concluyó: “Es necesario revisar las cláusulas del acuerdo”. Es precisamente lo que está haciendo Massa.