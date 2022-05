"¿Cristina Kirchner o de Alberto Fernández?": Sergio Massa se refirió a las diferencias en el Frente de Todos

"Para mejorar la distribución del ingreso en Argentina, tenemos trabajar sobre la base de otorgar subsidios en los más vulnerables y más ayuda del estado necesitan", insistió.

Además, Massa refirió que Argentina tiene que tener un régimen de subsidios segmentados. “La Argentina tiene un régimen de subsidios que funciona como Hood Robin porque nuestra matriz tributaria no es progresiva entonces el que menos cobra es el que más paga".

Sergio Massa habló de las elecciones 2023

Massa también se refirió a su posible rol como candidato a presidente en las próximas elecciones. "No tengo el 23 en la cabeza. Hoy la verdad disfruto de lo que hago porque en el mundo de los algoritmos y la polarización la valentía y coraje está en plantear los acuerdos, los consensos y creo que el congreso es un lugar donde tiene que haber búsqueda de consenso".

massaa.jpg El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, expuso esta mañana en el marco del AmCham Summit 2022

Y en ese sentido agregó "me parece que este año que no es electoral debiera de ser un año en el que toda la dirigencia política, la diligencia empresarial y la dirigencia sindical eligiera al menos 10 temas para encarar políticas de estado y me parece que el acento hay que ponerlo ahí porque sino la Argentina sigue perdiendo tiempo y oportunidades, entonces en lugar de correr alrededor de candidaturas deberíamos correr alrededor de políticas de estado ".

El titular de la Cámara baja en el Congreso de la Nación también realizó definiciones en el plano económico. “Una de las responsabilidades es del gobierno y la gestión es garantizar que todos los dólares vinculados al crecimiento económico estén garantizados”, explicó con respecto a lo que resta del año.