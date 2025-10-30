Luli Fernández explicó cuándo y por qué se separó de Cristian Cúneo Libarona: "Algo..."

"Que no seas más pareja no significa que te pases a odiar, yo hoy sigo hablando de la misma manera. Empecé con Cris a mis 24 años, era súper chica y pasaron un montón de cosas. Él tiene hijos, nos tocaron vivir pérdidas familiares y cuestiones que implicó reacomodar la dinámica y eso nunca trascendió porque no era de nuestro interés que trascienda públicamente", remarcó Fernández.

Y finalizó remarcando los duros momentos que atravesaron juntos en estos años y cómo tomó su hijo la separación: "Los sortemos muy estoicos pero a veces te das cuenta que hay algo que se pierde, se disuelve, y es saludable darte cuenta y dar un paso al costado. Mi hijo está bien, cuando los papás están bien, los chicos están bien".

El comunicado de Luli Fernández anunciando su separación de Cristian Cúneo Libarona

A través de un sentido posteo en su cuenta de Instagram, Luli Fernández explicó los motivos que los llevaron a ambos a tomar la decisión de continuar por caminos separados con el abogado Cristian Cúneo Libarona tras 14 años en pareja.

"Hace casi 14 años conocí a Cristian y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso”, comenzó su mensaje la modelo.

“Los años pasaron, lo compartimos todo, y de ese amor inmenso llegó Indalecio a nuestras vidas. Convertirnos en sus padres fue, sin dudas, lo más increíble que nos pasó”, agregó sobre Indalecio, el hijo que los une para siempre como familia.

Y remarcó con emoción: “En algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”.

"Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja. Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”, concluyó Luli Fernández.