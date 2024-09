Daniel Vila criticó el asado de Milei con diputados y le reclamó al Gobierno más sensibilidad social

“Sacarles $3.000 a los jubilados y luego hacer un asado no es el mensaje que un presidente debería bajar”, afirmó Vila. Para el empresario, este tipo de gestos son altamente contraproducentes, especialmente cuando afectan a un sector tan castigado como los jubilados.

En el reportaje, Vila también señaló que el clima de conflicto constante que rodea a la figura de Javier Milei es otro de los aspectos negativos de su gobierno. “No me gusta tampoco el conflicto permanente, con el jefe de Estado peleándose con otros presidentes, con periodistas, con artistas...”, expresó.

Daniel_Vila__entrevista_uno.jpg

Economía: algunos aciertos, pero falta de definición

A pesar de sus críticas, Daniel Vila reconoció que el gobierno de Milei tuvo algunos aciertos en materia económica. Sin embargo, subrayó que aún falta definición en muchas áreas, lo que genera incertidumbre y dificulta el crecimiento del país. “Creo que este gobierno ha hecho algunas cosas bien y otras las está haciendo muy mal, mientras que hay otras en las que le falta definición”, aseguró.

Uno de los temas más relevantes que abordó Vila fue el clima de negocios actual en Argentina y las perspectivas para los inversionistas. Al ser consultado por los periodistas Andrés Gabrielli y Ricardo Montacuto sobre si considera que el país ofrece un ambiente favorable para las inversiones, Vila se mostró cauteloso.

“Hoy, yo esperaría para invertir, porque para hacer un emprendimiento tenés que tener ciertos márgenes de seguridad, no solamente jurídica, sino también en cuanto al rumbo económico del país, y eso me parece todavía no tan claro”, afirmó.