Quién es Bernardo Solá, el marido de Maru Botana que fue denunciado por acoso laboral

bernardo solá y maru botana

Cómo fue la denuncia de la exempleada de Maru Botana

Según informaron este martes en LAM (América TV), Lourdes Buyet denunció a la pareja por una deuda salarial, hostigamiento laboral y acoso.

En la declaración que presentó en el Juzgado Nacional Nro 47, la mujer asegura que Bernardo Solá habitualmente observaba partes específicas de su cuerpo e incluso de otras trabajadores. A su vez, Buyet declaró que este acoso la obligó a dejar de maquillarse e ir al trabajo más desprolija.

La exempleada reclama una deuda salarial de aproximadamente 50 millones de pesos. Maru Botana y Solá reconocieron la deuda y se comprometieron a abonarla en los próximos meses.

En principio, abonaron 22 millones de pesos y pagarán lo restante en cuotas de 1000 y 2000 dólares hasta saldar la cuenta pendiente. Luego de abonar el embargo, los abogados de Maru Botana y Bernardo Solá pidieron levantar el mismo.