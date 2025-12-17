Quién es Bernardo Solá, el marido de Maru Botana que fue denunciado por acoso laboral
Maru Botana y su marido, Bernardo Solá, fueron denunciados ante la Justicia y se conocieron todos los detalles.
17 dic 2025, 08:00
Quién es Bernardo Solá, el maridoo de Maru Botana que fue denunciado por acoso laboral
Maru Botana, famosa cocinera y conductora argentina, está en pareja con Bernardo Solá, su marido desde el año 1997. Casados desde hace más de dos décadas, criaron ocho hijos y consolidaron un proyecto de vida común. Y en las últimas horas, la pareja fue denunciada por acoso laboral.
Bernardo Sola se destaca por su personalidad alejada de los medios y el apoyo incondicional a su esposa. Desde el romance y las bromas hasta la tragedia familiar, el amor de ellos logró superar cada obstáculo.
La pareja tuvo ocho hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, María Inés y Facundo. Este último fue el bebé que murió en 2008 debido a una muerte súbita a los seis meses de vida.
Bernardo se recibió de ingeniero agrónomo y fue quien dio el primer paso para conquistar a Maru. “Me conquistó con la comida y otras muchas cosas más”, dijo hace unos años Solá durante una visita al programa de Susana Giménez sobre su relación.
Cómo fue la denuncia de la exempleada de Maru Botana
Según informaron este martes en LAM (América TV), Lourdes Buyet denunció a la pareja por una deuda salarial, hostigamiento laboral y acoso.
En la declaración que presentó en el Juzgado Nacional Nro 47, la mujer asegura que Bernardo Solá habitualmente observaba partes específicas de su cuerpo e incluso de otras trabajadores. A su vez, Buyet declaró que este acoso la obligó a dejar de maquillarse e ir al trabajo más desprolija.
La exempleada reclama una deuda salarial de aproximadamente 50 millones de pesos. Maru Botana y Solá reconocieron la deuda y se comprometieron a abonarla en los próximos meses.
En principio, abonaron 22 millones de pesos y pagarán lo restante en cuotas de 1000 y 2000 dólares hasta saldar la cuenta pendiente. Luego de abonar el embargo, los abogados de Maru Botana y Bernardo Solá pidieron levantar el mismo.