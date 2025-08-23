Los saludos más emotivos a Cris Morena por su cumpleaños número 69: "Celebramos tu fuerza"

Saludos a Cris Morena 3

Las muestras de afecto continuaron multiplicándose. Agustina Cherri, una de las artistas que forjó lazos indelebles bajo su guía durante la infancia, lanzó que hasta el día de hoy se mantiene inquebrantable, eligió saludarla con un collage de dos tiempos: la niña de Chiquititas y la mujer de ahora, ambas tomadas de la mano de la creadora. “Ayer... Hoy... Y para siempre. Feliz cumpleaños, Cris Morena”, escribió, reafirmando el vínculo que no se quiebra ante el paso de los años ni ante las pruebas más duras.

Saludos a Cris Morena 4

El día estuvo atravesado por gestos de ternura. En Instagram, Margarita, la última apuesta televisiva que hizo, publicó un video de la homenajeada rodeada de cariño, recibiendo flores y palabras que la emocionan visiblemente. El mensaje que acompaña la escena lo resume todo: “¡Feliz cumple Cris! Gracias por tantos años de magia y amor”. Entre los cientos de comentarios, la propia agasajada responde con entrega: “Los amo siempre. Gracias por hacerme tan feliz”.

Saludos a Cris Morena 2

También la cuenta de Otro Mundo, la escuela de la productora, sumó su tributo con palabras que reconocen su rol trascendente: “Sos luz, sos faro”. Y continúa: “Feliz cumpleaños, Cris. Somos aliados y co-creadores de tu magia: artistas que llevan tu legado en cada paso, cada nota, cada palabra. Gracias por el corazón que inventó un mundo donde ahora habitamos todos los que te soñamos”. Así la describen quienes comparten con ella escenarios, canciones y abrazos de ficción y realidad.

Saludos a Cris Morena

Cuál fue el primer posteo de Cris Morena tras la muerte de su nieta, Mila Yankelevich

El 2 de agosto, Cris Morena volvió a mostrarse en las redes sociales tras la dolorosa partida de su nieta, Mila Yankelevich, para dedicarle un sentido mensaje de cariño a su gran amiga Isabel Macedo por su cumpleaños.

Pasaron varias semanas desde aquella tragedia, pero el dolor continúa siendo inmenso. La familia Yankelevich atraviesa un presente atravesado por la ausencia y la conmoción que provocó la partida de la niña, una pérdida que dejó una herida difícil de sanar, una marca imborrable que transformó para siempre la vida de sus seres queridos y que se refleja en cada recuerdo y en cada gesto cotidiano.

En medio del duro momento, la productora teatral saludó a su amiga en un nuevo aniversario de vida. La productora, creadora de éxitos televisivos que marcaron a varias generaciones, le dedicó un posteo cargado de afecto a la actriz de Margarita.

"Isa, reina de todo, amiga. Feliz cumpleaños", comenzó escribiendo en Instagram, junto a un video con recuerdos compartidos. Luego, continuó con un emotivo mensaje: "Gracias por trabajar con el corazón cuidando siempre a tu niña interior que nunca deja de soñar… Que la vida te siga llenando de amor. Te abrazo".