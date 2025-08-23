En vivo Radio La Red
Policiales
Chile
Independiente
Accidente

Hinchas de la U de Chile que habían sido detenidos por los incidentes en Independiente chocaron en la ruta

Los simpatizantes del club chileno fueron liberados el viernes y volvían a su país cuando impactaron contra una camioneta conducida por un argentino.

Una Ford chocó el costado derecho de otra camioneta en la ruta 65. Dos de los involucrados estuvieron detenidos por los enfrentamientos en Avellaneda. (Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires)

El escándalo por los disturbios en el partido entre Independiente y Universidad de Chile sigue sumando capítulos inesperados. Esta vez, dos de los 111 hinchas chilenos que habían sido detenidos tras los hechos de violencia en Avellaneda quedaron involucrados en un accidente de tránsito en la provincia de Buenos Aires, cuando regresaban a su país luego de ser liberados.

El estadio Libertadores deAmérica tras los incidentes. 

El hecho ocurrió en la mañana del sábado, en la intersección de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 65, en cercanías de la ciudad de Junín. Nicolás Esteban Riquelme Makuc (38) y Bastian Madariaga Muñiz (25), ambos involucrados en los enfrentamientos en Avellaneda, volvían a Chile.

Según el parte policial, una camioneta Ford Maverick, conducida por un argentino de 36 años domiciliado en Moreno, chocó por el costado derecho a una Suzuki Vitara, en la que viajaban los dos hinchas de la U. de Chile.

La Ford circulaba con dirección a Mendoza por la Ruta 7 y, al llegar a la conexión con la Ruta 65, colisionó contra el vehículo en el que se trasladaban los chilenos recientemente liberados.

ninguno-de-los-pasajeros-resulto-herido-en-el-accidente-foto-policia-de-la-provincia-de-buenos-aires-N6HFYTGBCBBGZERERBTR4NMZ7E

Los ocupantes de la Suzuki fueron identificados como Nicolás Esteban Riquelme Makuc (38), quien conducía, y Bastián Madariaga Muñiz (25), que viajaba como acompañante. Ambos habían sido detenidos en la madrugada del jueves en las inmediaciones del estadio Libertadores de América, en Avellaneda, tras los violentos incidentes durante la revancha de Copa Sudamericana.

Sin heridos, pero con intervención policial

Las autoridades confirmaron que, a pesar del fuerte choque, ninguno de los pasajeros resultó herido y solo se registraron daños materiales en los vehículos.

En el lugar se presentó el jefe de Servicios Viales Zona VIII de Junín, el comisario inspector Gabriel Rojas, quien supervisó el operativo y coordinó las tareas de tránsito hasta despejar la zona.

De esta manera, el regreso de los hinchas a Chile estuvo marcado por un nuevo episodio inesperado, aunque esta vez sin consecuencias físicas que lamentar.

independiente_incindetes
La violencia en el estadio de Independiente.&nbsp;

Un regreso accidentado tras los disturbios en Avellaneda

El jueves, los incidentes ocurridos en el estadio de Independiente habían dejado 111 detenidos de la parcialidad chilena, acusados de participar en desmanes, agresiones y destrozos dentro del estadio. Tras pasar por distintas dependencias judiciales, la mayoría fue liberada en las últimas horas del viernes.

Entre ellos se encontraban Riquelme Makuc y Madariaga Muñiz, quienes, ya en viaje hacia su país, protagonizaron este choque que vuelve a poner a los hinchas de la U. de Chile en el centro de la atención mediática.

Si bien la justicia argentina continuará con la investigación sobre los hechos de violencia en el Libertadores de América, este accidente se suma a una semana cargada de tensión y polémica alrededor del club chileno y su hinchada.

