Deudores alimentarios: buscan cruzar datos en todo el país para detectar a quienes se encuentren en infracción

La jornada incluirá tres bloques de discusión técnica y una sesión de cierre donde se aprobará la declaración fundacional de la Red Federal de Registros de Deuda Alimentaria. Participarán representantes judiciales, autoridades provinciales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, destacó la importancia del encuentro: "Contar con la presencia de cada provincia es clave para avanzar hacia una red federal integrada que permita perfeccionar los mecanismos de control, promover la corresponsabilidad y garantizar el cumplimiento del derecho alimentario".

El incumplimiento de la cuota alimentaria se considera un problema con fuerte impacto social, especialmente en hogares monoparentales. En la Ciudad de Buenos Aires, el 12,3 por ciento de los hogares está compuesto por un solo adulto a cargo; en el 89 por ciento de los casos, se trata de una mujer. Según datos de UNICEF, el 68 por ciento de estos hogares vive por debajo de la línea de pobreza y el 23 por ciento en situación de indigencia.

97% son varones

En diciembre de 2024 se aprobó la Ley 6.771, que introdujo restricciones para quienes figuran como deudores alimentarios morosos. Entre otras medidas, la norma prevé la prohibición de ingresar a eventos deportivos y culturales, y el bloqueo de transferencias de bienes.

Desde marzo de este año, el Gobierno porteño realiza controles en estadios de fútbol y desde junio los extendió a recitales con más de 5.000 personas. Los operativos ya superan las 80 intervenciones y permitieron detectar 57 casos positivos.

El registro de la Ciudad también revela que el 97 por ciento de los inscriptos como deudores son varones. La concentración de casos en determinados perfiles familiares refuerza la necesidad de una política coordinada que trascienda las fronteras provinciales.