En este sentido, el Presidente convocó a todos los sectores a "construir otra Argentina, una Argentina libre, justa y soberana como siempre hicimos los peronistas".

Asimismo, Alberto Fernández aseguró que su gobierno hará "todo lo necesario para que cada argentino tenga un empleo digno" e insistió en que para su gestión "primero están los más postergados".

Un mensaje de Alberto Fernández al FMI en el Día de la Democracia

En un mensaje centrado enfocado principalmente hacia el Fondo Monetario Internacional (FMI), Alberto Fernández indicó que "la Argentina del ajuste es historia", al resaltar que en las tratativas con el FMI para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos "no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social" del país.

"Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso; no tengas miedo", subrayó y recordó que "muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina", para luego señalar, mirando a la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo, que "si el FMI me suelta la mano voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina".