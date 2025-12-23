La sentida carta de Dora a su hija, Yanina Latorre, en su último programa de LAM: "Fue un placer..."

“Yanina dijo muchas veces que Ángel es como su segundo marido y, para los que hacemos LAM, Yanina es familia. Mostró en LAM que puede ser como la hermana grande que te aconseja y apaña. Puede ser como las hermanas chiquitas que pelean todo el tiempo, pero para que las escuchen", leyó en las primeras lineas, haciendo una comparación entre lo que siente que el programa fue en su vida.

Siguió su relato: “Puede ser la tía cómplice que no juzga, o la pasada de copas con la que lloras a base de risas, criticando a otros parientes y hablando de los secretos de la familia. Puede ser como las madres a las que no se les escapa nada, a esas que te ven venir de lejos y ya saben si te duele la panza o te llevaste una materia, atenta a todo. Puede ser como esas madres en las que no sabes dónde meterte porque no tienen filtro y boca sucia"

“Si Ángel es como su segundo marido, eso quiere decir que las angelitas y las suricatas son sus hijos. LAM es su segundo hogar. Es posible. Pero hoy, esa Yanina que es esposa, tía, madre y hermana se muda a la casa que construyó al lado, SQP, cerca, así podemos seguir viéndonos", leyó, nuevamente haciendo un paralelismo entre la institución de la familia y el ciclo del canal del cubo que conduce desde comienzos de este año.

La carta, concluyó con hermosas palabras: “Fue un placer verte crecer, pasar de angelita a conductora".

Embed

Con los ojos tapados, Yanina quebró en llanto. "Todo lo que hago es para que ella sea feliz. Siempre creo que estoy buscando la aprobación de mi mamá", expresó. "La carta la escribimos con la producción y me gustó la idea de que la lea tu mamá", reveló De Brito.

Qué sorpresa recibió Yanina Latorre en su despedida

El tan esperado último día de Yanina Latorre en LAM (América TV) finalmente llegó, poniendo fin a una etapa de diez años en la que se consolidó como una de las figuras más destacadas del ciclo. Una década que se caracterizó por su profesionalismo, compromiso y una presencia que dejó una marca imborrable en la dinámica del programa.

Durante todo este tiempo, la panelista se convirtió en protagonista de debates acalorados, cruces recordados y momentos televisivos de alto voltaje, pero también supo inyectar humor, ironía y complicidad con sus compañeras. Su estilo directo y sin filtros la transformó en un pilar fundamental del ciclo y en una de las voces más reconocidas del espectáculo argentino.

Para hacer de su despedida un momento aún más especial, la producción y el canal organizaron una sorpresa emotiva: sus seres queridos ocuparon la tribuna, entre ellos Diego Latorre, sus hijos Lolita y Dieguito, su hermana Maite, la panelista Julieta Argenta y Gustavo Noriega, entre otros. Al ingresar al estudio, Yanina se mostró conmovida, agradeció la sorpresa y compartió sus sentimientos frente a la certeza de que no volverá a formar parte del ciclo, rompiendo en llanto en medio del homenaje.

“Estoy emocionada. Desde ayer lo vine sintiendo, todo el año; es algo natural que se iba a dar, pero una cosa es decirlo. LAM es mi vida, no es un trabajo. Acá lo di todo. Con vos crecí, involucré a mi familia, laburé como una bestia. Acá soy feliz, se trabaja bien”, expresó Latorre, llorando, y agradeciendo a Ángel de Brito también por ser tan buen maestro y mejor compañero aún.