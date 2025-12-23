A24.com

La sentida carta de Dora a su hija, Yanina Latorre, en su último programa de LAM: "Fue un placer..."

Dora, mamá de Yanina Latorre, sorprendió a todos al leer en pantalla una emotiva carta que habían preparado especialmente para la panelista por su último día en LAM. La reacción de la homenajeada fue imperdible.

23 dic 2025, 23:59
Ni en sus mejores sueños, Yanina Latorre podría haberse imaginado una despedida como la que vivió en LAM (América TV). La conductora fue ovacionada y la producción le dedicó un programa completo para homenajear su paso por el ciclo, con invitados de lujo: su familia estuvo presente y, además, contó con la participación especial de Dora, su mamá, en un emotivo cierre que quedó grabado en la memoria de todos.

Este 23 de diciembre, día en que la panelista se sentó por última vez en la silla como Angelita a un lado de Ángel de Brito y escuchó como su mamá le leía una carte que la producción le preparó. El momento generó un sentimiento que hizo llorar deinmediato.

En un momento, Dora apareció en pantalla y se deshizo en elogios hacia su hija, así como también hacia quienes considera fundamentales para que ella se desenvolviera en el periodismo como una de las mejores del país: "Ella tuvo dos ángeles en este oficio, Jorge Lanata y Ángel de Brito, fueron los que le enseñaron".

La sorpresa de Dora para Yanina no terminó ahí. Ángel y la producción del programa le habían preparado una carta especial a la panelista, y consideraron que sería una idea emotiva y significativa que fuera su mamá quien la leyera, sumando aún más emoción al momento.

Yanina dijo muchas veces que Ángel es como su segundo marido y, para los que hacemos LAM, Yanina es familia. Mostró en LAM que puede ser como la hermana grande que te aconseja y apaña. Puede ser como las hermanas chiquitas que pelean todo el tiempo, pero para que las escuchen", leyó en las primeras lineas, haciendo una comparación entre lo que siente que el programa fue en su vida.

Siguió su relato: “Puede ser la tía cómplice que no juzga, o la pasada de copas con la que lloras a base de risas, criticando a otros parientes y hablando de los secretos de la familia. Puede ser como las madres a las que no se les escapa nada, a esas que te ven venir de lejos y ya saben si te duele la panza o te llevaste una materia, atenta a todo. Puede ser como esas madres en las que no sabes dónde meterte porque no tienen filtro y boca sucia"

Si Ángel es como su segundo marido, eso quiere decir que las angelitas y las suricatas son sus hijos. LAM es su segundo hogar. Es posible. Pero hoy, esa Yanina que es esposa, tía, madre y hermana se muda a la casa que construyó al lado, SQP, cerca, así podemos seguir viéndonos", leyó, nuevamente haciendo un paralelismo entre la institución de la familia y el ciclo del canal del cubo que conduce desde comienzos de este año.

La carta, concluyó con hermosas palabras: “Fue un placer verte crecer, pasar de angelita a conductora".

Con los ojos tapados, Yanina quebró en llanto. "Todo lo que hago es para que ella sea feliz. Siempre creo que estoy buscando la aprobación de mi mamá", expresó. "La carta la escribimos con la producción y me gustó la idea de que la lea tu mamá", reveló De Brito.

Qué sorpresa recibió Yanina Latorre en su despedida

El tan esperado último día de Yanina Latorre en LAM (América TV) finalmente llegó, poniendo fin a una etapa de diez años en la que se consolidó como una de las figuras más destacadas del ciclo. Una década que se caracterizó por su profesionalismo, compromiso y una presencia que dejó una marca imborrable en la dinámica del programa.

Durante todo este tiempo, la panelista se convirtió en protagonista de debates acalorados, cruces recordados y momentos televisivos de alto voltaje, pero también supo inyectar humor, ironía y complicidad con sus compañeras. Su estilo directo y sin filtros la transformó en un pilar fundamental del ciclo y en una de las voces más reconocidas del espectáculo argentino.

Para hacer de su despedida un momento aún más especial, la producción y el canal organizaron una sorpresa emotiva: sus seres queridos ocuparon la tribuna, entre ellos Diego Latorre, sus hijos Lolita y Dieguito, su hermana Maite, la panelista Julieta Argenta y Gustavo Noriega, entre otros. Al ingresar al estudio, Yanina se mostró conmovida, agradeció la sorpresa y compartió sus sentimientos frente a la certeza de que no volverá a formar parte del ciclo, rompiendo en llanto en medio del homenaje.

Estoy emocionada. Desde ayer lo vine sintiendo, todo el año; es algo natural que se iba a dar, pero una cosa es decirlo. LAM es mi vida, no es un trabajo. Acá lo di todo. Con vos crecí, involucré a mi familia, laburé como una bestia. Acá soy feliz, se trabaja bien, expresó Latorre, llorando, y agradeciendo a Ángel de Brito también por ser tan buen maestro y mejor compañero aún.

Lo más visto