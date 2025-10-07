La estrategia secreta del Gobierno para lograr la reimpresión de boletas con la cara de Santilli

El apoderado de LLA, Santiago Viola, llevará esos argumentos a la audiencia a la que fueron citados este miércoles por el juzgado electoral de La Plata, los apoderados de todas las fuerzas políticas que participarán de estos comicios. También se reunirá con el Ministerio del Interior y funcionarios del Correo. La justicia electoral debe definir si se hará ese cambio o se votara con la boleta única “vieja” con la cara de Espert.

¿Qué va a pasar con la segunda candidata de Milei, Karen Richardt?

El gobierno argumenta el artículo de la ley de cupo femenino que establece que en caso de renuncia del primer candidato, será reemplazado por el siguiente en la lista del mismo género.

Así, en el gobierno admiten que el juez tiene la última palabra tanto para decidir la autorización para que Santilli se convierta en el primer candidato, salteando a la segunda de la lista de LLA, Karen Reichardt, como si autoriza la reimpresión de todas las boletas, y la forma en que se financiará.

Pero prepara una alternativa para el caso de que la justicia opte por la opción de que Espert sea reemplazado por el candidato o candidata en este caso que lo secundaba en la lista de LLA: Karen Reichardt, modelo y amiga personal de Milei.

En ese caso, le pedirían la renuncia a Karen Reichardt para despejarle el camino al actual diputado del PRO. En un mensaje mostrando unidad, este martes Reichardt se mostró en una foto en la recorrida de campaña en Mar del Plata junto a Santilli y a Sebastián Pareja, que ahora quedó cuarto en la lista.

"Esperamos que el juez autorice el cambio y la reimpresión. Los ciudadanos merecen tener toda la información a la hora de votar para evitar cualquier confusión", agregaron fuentes del PRO bonaerense.