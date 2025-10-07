En vivo Radio La Red
La estrategia secreta del Gobierno para lograr la reimpresión de boletas con la cara de Santilli

En el entorno de Milei esperan un fallo favorable de la justicia electoral bonaerense para que el Estado se haga cargo de pagar la reimpresión de boletas con el nombre de Diego Santilli en reemplazo de Espert. ¿Qué pasará con Karen Reichardt, la segunda candidata de Milei?

Javier Milei en Mar del Plata con los candidatos de LLA

Javier Milei en Mar del Plata con los candidatos de LLA, mientras la Justicia Electoral define el lugar que ocupará Diego Santilli tras la renuncia del primer candidato de LLA, José Luis Espert por el escándalo narco. Foto: LLA.

El gobierno de Javier Milei prepara el informe que presentará este miércoles ante el juez electoral bonaerense, Juan Ramos Padilla, para conseguir la autorización para reimprimir las boletas únicas con el nombre y foto de Diego Santilli en el primer lugar de la lista de LLA, en reemplazo de José Luis Espert.

Leé también Fred Machado, el empresario detenido por narcotráfico, habló y dio detalles de su vínculo con Espert
Fred Machado, el empresario detenido por narcotráfico, dio detalles de su vínculo con Espert: Lo ayudé económicamente

Según adelantaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, el Gobierno planteará a Ramos Padilla la decisión política de La Libertad Avanza y señalan que el costo de la reimpresión se podría cubrir con el fondo electoral del Estado que se administra a través del Correo Argentino, encargado de distribuir las urnas, boletas y padrones escuela por escuela.

La duda era quién pagaría el costo de alrededor de 13.000 millones de pesos de todas las boletas de la provincia, que ya estaban impresas con la cara de Espert.

Según indicó una alta fuente del gobierno a A24.com, La Libertad Avanza no podría hacerse cargo del importe, porque el gasto superaría el tope que por ley están habilitados a gastar en campaña los partidos políticos.

El apoderado de LLA, Santiago Viola, llevará esos argumentos a la audiencia a la que fueron citados este miércoles por el juzgado electoral de La Plata, los apoderados de todas las fuerzas políticas que participarán de estos comicios. También se reunirá con el Ministerio del Interior y funcionarios del Correo. La justicia electoral debe definir si se hará ese cambio o se votara con la boleta única “vieja” con la cara de Espert.

¿Qué va a pasar con la segunda candidata de Milei, Karen Richardt?

El gobierno argumenta el artículo de la ley de cupo femenino que establece que en caso de renuncia del primer candidato, será reemplazado por el siguiente en la lista del mismo género.

Así, en el gobierno admiten que el juez tiene la última palabra tanto para decidir la autorización para que Santilli se convierta en el primer candidato, salteando a la segunda de la lista de LLA, Karen Reichardt, como si autoriza la reimpresión de todas las boletas, y la forma en que se financiará.

Pero prepara una alternativa para el caso de que la justicia opte por la opción de que Espert sea reemplazado por el candidato o candidata en este caso que lo secundaba en la lista de LLA: Karen Reichardt, modelo y amiga personal de Milei.

En ese caso, le pedirían la renuncia a Karen Reichardt para despejarle el camino al actual diputado del PRO. En un mensaje mostrando unidad, este martes Reichardt se mostró en una foto en la recorrida de campaña en Mar del Plata junto a Santilli y a Sebastián Pareja, que ahora quedó cuarto en la lista.

"Esperamos que el juez autorice el cambio y la reimpresión. Los ciudadanos merecen tener toda la información a la hora de votar para evitar cualquier confusión", agregaron fuentes del PRO bonaerense.

