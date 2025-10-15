Diego Santilli, de cara a las elecciones 2025: "Veo a La Libertad Avanza ganando a nivel nacional"

Embed

Durante la entrevista, el exvicejefe de Gobierno porteño sostuvo que muchos argentinos “se cansaron, se desilusionaron o sintieron que el esfuerzo no alcanzaba”, pero confió en que “esa gente que remó, que sufrió y que hoy ve un cambio posible” volverá a votar.

“En Quilmes me decían: ‘acá no podemos tener moto porque nos roban’. Si todos los que creen en el cambio hubiesen ido a votar, el resultado sería otro”, sostuvo Santilli.

Críticas por los afiches y la boleta única

El candidato libertario también apuntó contra las trabas en la difusión electoral, al denunciar que “no se permiten colocar los afiches detrás del cuarto oscuro” en la elección que estrenará la boleta única.

“Son 40.000 afiches, parece escalar el Himalaya. Yo digo, ¿qué más quieren hacer para que no se pueda votar? Ya parece que los dinosaurios no quieren cambiar nada”, cuestionó.

Santilli ironizó sobre la confusión que podría generar la nueva modalidad de voto, recordando que en la boleta de su espacio “el primer casillero es el violeta, el que tiene el águila”, e insistió: “Para el pelado vota el colorado, y para el colorado vota el pelado”.

Pese a las dificultades, aseguró que su prioridad no es figurar primero en la lista sino “defender las ideas del cambio que encarna Javier Milei”. “Estoy luchando por ideas que venimos discutiendo hace 30 años y que hoy se están llevando adelante”, subrayó.

El futuro político y las alianzas

De cara al 2026, Santilli planteó que el próximo paso del oficialismo debe ser “ampliar la base de acuerdos” en el Congreso para avanzar en las reformas pendientes. “No alcanza con La Libertad Avanza y el PRO, hay que sumar más espacios para sancionar las reformas laborales, impositivas y penales que la Argentina necesita”, indicó.

Consultado por Laje sobre la posibilidad de acuerdos con gobernadores de otros partidos, Santilli respondió: “Yo creo que muchos van a acompañar. Nadie puede estar en contra de bajar impuestos o de formalizar a seis millones de trabajadores informales. En eso tenemos que ponernos de acuerdo”.

El candidato cerró con optimismo su análisis electoral: “Si logramos descontar la diferencia en la provincia, eso va a ser clave para el triunfo nacional. Yo veo a La Libertad Avanza ganando, pero depende de que la gente vuelva a creer y participe”.