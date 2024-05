Dólar, riesgo país y "Pacto de mayo bis": a Milei se le acorta la luna de miel y aparecen las primeras dudas

Como pasó el 1° de marzo cuando la sociedad empezaba a mirar inquietamente algunos conflictos, Milei volvió a dar un discurso sorpresivo: por primera vez desde que participa en política habló de "democracia", mencionó el preámbulo de la Constitución (guiño a los radicales), prometió (otra vez) bajar impuestos y anunció la conformación de un "Consejo de Mayo" que serviría para diseñar nuevos proyectos. Lo integrarían alguien del Ejecutivo, un representante de gobernadores, diputados, senadores, sindicatos y empresarios. No está claro cómo se elegiría a ese representante. La iniciativa tiene destino de fracaso como el "Pacto de Mayo" pero sirve para ganar tiempo. Una de las especialidades del Gobierno.

Esta semana subió el dólar, el riesgo país, bajaron los bonos y cayeron las acciones argentinas. El salto del dólar incluyó al blue y a los financieros y -por ahora- no implica ningún ajuste en el oficial. No queda claro si algo de eso pueda ir a precios o no. El Gobierno dice que no: “Que la gente esté tranquila, no tiene nada que ver con los precios”, sostuvo Adorni; lo mismo decía el kirchnerismo.

Esta corrección de variables no sería para preocuparse en absoluto. El problema es cuando se empieza a indagar en cuáles son las causas por las que los “mercados” (Dios los tenga en la gloria) cambiaron su “orientación de inversión”.

Por un lado, miran las finanzas y ven que el modelo no cierra del todo. Igual todavía hay confianza en que eso se pueda corregir.

Por otro lado, están los ruidos políticos. Los mercados confiaban en que la ley bases iba a estar aprobada a fin de mayo y en que el 25 se iba a firmar el pacto que iba a contener al menos al 70% de la política (excluyendo al kirchnerismo duro y la izquierda), con gobernadores, empresarios, sectores de la sociedad y algunos sindicalistas. Al final, a Córdoba solamente viajó un grupito de libertarios. Es difícil sentar las bases de un nuevo orden solo con los propios.

El círculo rojo empezó a hablar de que el pacto se podía relanzar para junio. El ministro Guillermo Francos propuso hacerlo el 20 de junio -Día de la Bandera- en Rosario. Pero Milei, por esos días, va a estar de viaje haciendo cosas más importantes: primero va a estar en España en la “Semana de la Libertad” y va a recibir en el Casino de Madrid el premio anual del Instituto Juan de Mariana. Dos días después va a ir a Alemania a recibir “la medalla Hayek” “por la lucha de la noble causa de la libertad”. Están viendo si aprovechan el viaje y tratan de que lo reciba el canciller Olaf Scholz.

Milei tiene la agenda de un expresidente que viaja por el mundo dando charlas y llevando su experiencia a nuevos lugares.

milei tedeum.jpg Javier Milei, durante el tedeum del 25 de mayo (Foto: Presidencia).

Pasaron cosas

El ruido político empieza a atentar contra la recuperación económica. En esta semana, en el Congreso pasaron cosas. Señales negativas.

No consiguieron dictamen para la Ley Bases. Recordatorio: el peronismo tiene 33 senadores y con 37 se bloquea todo. Hay pedidos de cambios por todos lados. El tema es que, si no hay un acuerdo con el Gobierno, votar los cambios no tiene sentido: si la ley vuelve a Diputados, ahí tienen número para insistir con la redacción original.

¿Por qué un senador patagónico va a votar la vuelta al impuesto a las ganancias con cambios, si sabe que después esos cambios los voltean en Diputados? Igual, los acuerdos están. No queda del todo claro por qué no se terminan de concretar. Algunos apuntan a que la prioridad de la semana fue el acto del Luna Park.

El martes pasado hubo una sesión especial en Diputados. Votaron un emplazamiento para que firmen dictámenes en comisión de temas educativos. Más allá de la formalidad, la noticia es que por primera vez el oficialismo pierde la agenda. Cayó por 131 votos contra 101, por una alianza entre radicales y peronistas.

El jueves, en un plenario de comisiones, se firmó dictamen para indexar por inflación el presupuesto universitario. Un límite al plan licuadora. Otro acuerdo entre radicales y peronistas.

Este martes va a haber otro dictamen para reincorporar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (una parte del sueldo que Nación paga a las provincias). Habrá que ver si hay otro acuerdo PJ-UCR, pero como sea, el oficialismo no tiene número para bloquear.

Milei redobla la apuesta contra el Congreso. Dijo que va a vetar cualquier ley que implique aumentar el gasto. Si hace eso, el Congreso puede insistir con los 2/3 de cada cámara. Hoy, la oposición no tiene el número para eso, pero agigantaría el conflicto político en un país al que no le sobra nada… Mucho menos, tiempo.

El Gobierno salió a decir que la oposición pone palos en la rueda. “En los últimos 40 años se aprobaron 5000 leyes. En el primer año de Néstor Kirchner 151, el de Cristina Kirchner 125, el de Macri 101 y 70 en la de Alberto”, contó Adorni. “La cantidad de leyes al presidente más votado de la historia es igual a cero”, insistió.

Desde esta columna se advirtió desde el principio: esa ley era invotable, gigante e inmanejable. Para incentivar la grieta puede servir. Para gestionar, poco y nada.

El Gobierno reaccionó tarde y mal después del 1 de marzo para empezar a hacer concesiones. De los 600 artículos quedaron 250. Pero cometió otro error grave: negoció con diputados y gobernadores pensando que de esa manera ya podría cerrar a los senadores. Cada cámara tiene su negociación independiente.

El Ejecutivo podría haber tendido otros puentes hacia el Congreso. Poner en tratamiento leyes de la oposición, plantear debates en los que hubiera consensos, promover la discusión de otras leyes…

Milei fue el primer presidente que desde el día 1 le dio la espalda al Congreso. No es raro que el Congreso ahora le esté dando la espalda a él.

Los ruidos están incluso adentro del bloque oficialista. Ya el diputado Oscar Zago (que era jefe de bloque de LLA hasta hace unos días) criticó el acto del Luna Park.

Ley Bases: el Senado retoma el debate y el Gobierno espera destrabar el dictamen antes del Pacto de Mayo.jpg La ley bases sigue empantanada en el Senado y corre riesgo de naufragar (Foto: archivo).

La paradoja del Luna Park y Córdoba

Milei demostró con esos dos actos que es de los pocos dirigentes (¿el único?) que puede llenar un estadio para que lo escuchen hablar de teoría macroeconómica o de cualquier otra cosa.

Jaime Durán Barba escribe en “La Política del Siglo XXI”: “Las manifestaciones masivas, concentraciones y caravanas son poco eficaces para atraer votos y a veces los ahuyentan”. En términos del ecuatoriano, Milei podría ser víctima de la “falacia de las pequeñas cifras”.

El Gobierno insiste en que tiene el apoyo del 56%. Aunque ese 56% fue una mayoría circunstancial que se puede dar vuelta rápidamente.

Es interesante el trabajo del consultor Sebastián Halperín, que hizo una serie de estudios cualitativos (no son encuestas, ojo) para investigar cómo lo ven hoy a Milei sus adherentes, sus críticos y los que lo votaron, pero con dudas. En este último segmento aparecen datos llamativos:

A favor de Milei:

“Puso o en discusión cuestiones que parecían intocables como el uso de la plata del Estado, instituciones que metieron gente de más como el PAMI, la ANSES; la emisión monetaria”.

“Había que rediscutir cosas que se daban por sobreentendidas como por ej. si la calle se usa solamente para que la gente salga a protestar o para que todos circulemos”.

“Se estaba viviendo una fiesta irreal que tenía que terminar”.

Pero empiezan a asomar luces amarillas o rojas

“Compramos la idea de que esto lo iba a pagar la casta, pero nadie nos dijo que la casta éramos nosotros, la clase media”.

“Está muy bien que hayan echado a gente de La Cámpora, ¿pero por qué los empresarios no están haciendo un acompañamiento?”.

“La gente le da tiempo hasta fin de año, no más que eso”.

“No hay movimiento, vas al súper y no hay nadie comprando”.

“Tiene muchas buenas ideas (en referencia al presidente Javier Milei), pero me parece mal que quiera solucionar mucho desbarajuste en poco tiempo”.

Incluso el escepticismo no es solo contra el Gobierno, sino contra la propia sociedad argentina: “Los argentinos ya no quieren cambiar, hay demasiada gente enquistada en posiciones que no quieren cambiar”.

Este tipo de trabajos cualitativos suelen anticipar muchos movimientos que en las encuestas se ven mucho más adelante.

En vivo, Javier Milei presenta su libro en el Luna Park con un show: "El problema es el maldito Estado" Javier Milei, durante la presentació de su libro en el Luna Park (Foto: captura de video).

La economía real

Mientras las miradas están en los datos financieros o en la microrosca política, los datos de la realidad siguen impactando.

La economía cayó 8,4%, una de las más pronunciadas de los últimos 20 años. En marzo de 2020, cuando empezó la cuarentena, había sido de -11,5%. En todo 2002, -11,1%.

Los datos de consumo de marzo también muestran números muy malos:

Supermercados mayoristas: -10,7%

Supermercados: -9,3%

Shoppings: -11,3%

Un trabajo del colega Fernando Meaños describe que en el primer trimestre del año se cerraron 275.000 cuentas sueldos. No todos son despidos, pero habla de la caída del mercado laboral.

El Ripte, que es un promedio de lo que ganan los trabajadores formales, dio $705.832,58. Está muy por debajo de la línea de pobreza de $828.158.

La sustentabilidad del plan de Milei depende siempre de cuánto tiempo aguante la gente para mantener su apoyo. Sigue siendo la gran duda. ¿Llega el momento del fin de la luna de miel?

¿Te gustó esta columna? Recibila en tu mail todos los domingos www.lajungladelpoder.com.ar