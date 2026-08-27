Tini Stoessel romperá el silencio sobre el escándalo con su padre: cuándo y dónde hablará

El periodista también precisó cuándo y dónde ocurriría ese momento tan esperado, despejando las especulaciones que apuntaban a una eventual conferencia de prensa. “Todo el mundo pensó en la conferencia de prensa de su próximo recital, pero Tini volvió a corregir... Va a ser en el primer recital, pero arriba del escenario. El 2 de septiembre en México ”, confirmó.

En ese sentido, desde el entorno de Alejandro señalaron que no existiría una pelea entre padre e hija y que el proceso responde a una reorganización patrimonial vinculada con el próximo matrimonio de la cantante.

En el programa LAM (América TV), un allegado al productor aseguró que Tini está “ordenando todo su patrimonio para la boda” y que necesita determinar “claramente sus bienes propios antes de casarse”. La misma fuente también dijo que ambos mantienen el diálogo.

El día que Tini Stoessel habló de Emilia Mernes en un show

Tini Stoessel ya utilizó el escenario para hablar en momentos clave de sus presentaciones recientes, como cuando se expresó en Tucumán sobre los rumores de su distanciamiento con Emilia Mernes.

En aquel entonces, la cantante había tomado la palabra frente a su público para intentar ponerle un freno a la ola de comentarios y especulaciones que había surgido alrededor de la relación entre ambas.

La situación había comenzado a tomar fuerza después de que Tini dejara de seguir a Emilia en redes sociales. El gesto no pasó inadvertido y rápidamente generó todo tipo de versiones, con la participación de figuras cercanas a la Selección Argentina y otras artistas que terminaron alimentando las especulaciones sobre una posible interna.

Ante el revuelo que se había generado, la cantante había decidido intervenir al notar que algunos de sus seguidores comenzaban a lanzar comentarios ofensivos contra Mernes. Desde el escenario, pidió que cesaran los ataques y dejó en claro que no estaba de acuerdo con ese tipo de actitudes.

“De alguna manera, cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para entenderse y asimilar ciertas cosas que le pasaron en la vida”, había expresado en aquella oportunidad, visiblemente movilizada.

Sin revelar detalles sobre el origen del distanciamiento, también había optado por cerrar el tema con una reflexión sobre lo ocurrido durante esos días: “Y quiero dejarlo acá, pero sí me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas”.

Sus declaraciones habían tenido lugar poco después de que Mernes también se expresara públicamente en redes sociales. En aquella ocasión, la cantante había pedido que terminaran los ataques en su contra y cuestionado los “nuevos inventos” que habían circulado en los medios.

Aunque en ese momento el trasfondo del distanciamiento continuaba sin conocerse con precisión, las palabras de Tini habían marcado una postura clara frente a la situación y se habían convertido en uno de los episodios más comentados de aquella interna.