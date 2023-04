Dura advertencia de intendentes del PJ por las peleas entre Alberto y Cristina: "Es una locura lo que..."

"Nosotros no nos metemos en esta pelea, esperaremos para tomar una decisión. Va a correr mucha agua bajo el puente. Es una locura lo que están haciendo. La gente está pensando en otra cosa, en cómo los que estamos en el gobierno le resolvemos la inflación, los salarios, las obras, la inseguridad", dijo a este portal un conocido intendente del PJ en estricto "off the récord" para evitar más conflictos internos.

Los intendentes se reúnen con Máximo Kirchner, con Alberto Fernández, con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof, y a todos les dicen lo mismo: están preocupados por el malestar social creciente en los barrios ante los problemas irresueltos en seguridad e inflación mientras desde los gobiernos nacional y de la provincia los ministros se pelean.

La interna en el Frente de Todos se potenció por la crisis de inseguridad

Berni - Aníbal Fernández.jpg

La alarma se encendió con el brutal asesinato del chofer de colectivos de la línea 620 en La Matanza, uno de los principales bastiones electorales del kirchnerismo, donde la opositora Juntos por el Cambio y los movimientos sociales oficialistas junto a La Cámpora, intentan hacer pie para quedarse con la intendencia, hoy en manos del ortodoxo cristinista, Fernando Espinoza.

Desde otros distritos de la primera y la tercera secciones electorales, los intendentes del PJ evitan hablar de la definición de candidaturas y de la convocatoria al Congreso del PJ porque dicen: "mientras algunos están pensando en sus intereses personales, lo que tenemos que hacer es escuchar los vecinos".

El temor a una fuga de votos a sectores opositores como Javier Milei o Juntos por el Cambio, hace mecha entre los intendentes históricos del PJ que temen perder el poder territorial que controlan desde hace décadas, personalmente o con dirigentes que les responden directamente, y que también compiten contra La Cámpora de Máximo Kirchner.

"Hoy la preocupación de la gente es la inseguridad, explotó en este hecho raro del colectivero, y el otro es el tema es el económico, la inflación, los aumentos de los precios de la canasta familiar y las obras que les llevamos a los barrios. A lo demás los intendentes, mucha bola no le damos", graficó uno de los caciques del PJ.

Desde el mismo sector, confían en que con el correr de los días, desde el albertismo y el kirchnerismo duro, dejen la pelea de lado y se empiecen a tomar la situación con más seriedad. "Se tienen que sentar a dialogar, buscar una fórmula de consenso o algo más racional, con reglas claras, pero si se siguen descargando bombas como está pasando, es una locura van a perder el gobierno. Es lo que vemos los intendentes, la gente no va a votar a cualquiera".

Finalmente, señalan "hay que sentarse, hablar y planificar el futuro, lo que quiere la gente, no lo que quiere un sector, eso no lleva a nada".