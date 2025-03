El acto por Malvinas reaviva la tensión entre Milei y Villarruel: ¿hay posibilidad de acercamiento?

Tanto desde la Casa Rosada como desde la presidencia del Senado, admitieron a A24.com que la relación entre Milei y su excompañera de fórmula, transita una mera relación institucional. Las diferencias políticas se notaron aún más, luego de que la mesa chica de La Libertad Avanza, dejara afuera de todo armado electoral a la vicepresidenta, enfrentada a la hermana del presidente y secretaria General de Presidencia, Karina Milei y al asesor Santiago Caputo.

El último cruce público entre Milei y Villarruel lo protagonizaron al finalizar la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo, cuando la vice dio por terminada la sesión del Congreso antes de que el jefe de Estado terminara su discurso: "No te apures que no terminé", le espetó públicamente Milei y la situación profundizó el enfriamiento, casi definitivo entre ambos, que apenas se saludaron.

El tenso reencuentro de Milei con Jorge Macri en medio de la largada de la campaña electoral

Milei encabezará este miércoles a las 12 un acto en la Plaza San Martín, frente a la Cancillería, al que, según confirmaron fuentes cercanas al jefe Gobierno porteño a A24.com, también asistirá el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Será el primer encuentro entre ambos desde octubre de 2024, en medio del enfrentamiento de la Casa Rosada con el expresidente, Mauricio Macri y su primo y jefe de Gobierno porteño, por las elecciones a la Legislatura porteña.

Este lunes a la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, lanzó su primera actividad de campaña con una foto junto a Karina Milei y todos los candidatos a legisladores de LLA frente a la sede del Gobierno porteño, bajo el eslogan de llevar la "motosierra a los gastos políticos de la Ciudad", en una velada crítica a Jorge Macri.

Desde el entorno del jefe de Gobierno porteño aclararon a A24.com que "Jorge asistirá al acto, y acompañará a Milei en la colocación de la ofrenda floral en homenaje a los soldados argentinos caídos en Malvinas". Será "un acto oficial y un encuentro meramente institucional".

Sin embargo, aclararon que no está previsto que intercambien ningún tipo de diálogo y se tratará de una foto meramente protocolar.

Cerca del mandatario porteño, cuestionaron la foto de Adorni y Karina Milei con la motosierra frente a la sede del Gobierno porteño, que consideraron un desafío: "La motosierra la tendrían haber puesto en la legislatura porque votamos legisladores no jefe de gobierno, no en Uspallata", señalaron fuentes del PRO que cuestionaron no solo que los candidatos de LLa hayan mezclado elecciones legislativas con ejecutivas, sino la posibilidad de que Adorni utilice recursos nacionales para la movilización y los actos de campaña.

"Habría que preguntarle al vocero Adorni si concurrieron con autos oficiales del gobierno nacional o fueron en autos particulares", chicanearon.

Según trascendió de fuentes de Casa Rosada, en el acto convocado para este miércoles a las 9 de la mañana en el cenotafio de la plaza San Martín, por el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de las Islas Malvinas Milei asistirá acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri, junto a miembros de las FFAA y prepara un discurso en el que anunciará una reforma a la ley de seguridad interior para "darle un rol central a las fuerzas”.

El jefe de Estado tiene previsto hacer el mismo reclamo que hizo el año pasado sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur junto con los espacios marítimos circundantes. En Balcarce 50 esperan también que apunte contra los resultados de las gestiones previas respecto a los pedidos en foros internacionales.

Villarruel compartirá acto por Malvinas el 2 de abril, con Mellella en Tierra del Fuego

Las fuentes confirmaron a A24.com que la Casa Rosada no invitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel al acto que encabezará el presidente Javier Milei. En ese marco, la jefa del Senado confirmó su asistencia al tradicional acto por Malvinas que organizan los veteranos y la provincia de Tierra del Fuego el jueves 3 a las 11.

"Victoria va a estar en el acto en Ushuaia, porque quiere estar lo más cerca posible de las Islas Malvinas", dijeron fuentes cercanas a la vicepresidenta a A24.com

Además, Villarruel -de fuerte vínculo con las FFAA justamente por ser hija de un militar- prepara su propio acto para el viernes 4 de abril a las 15 en el Salón Azul del Senado, junto a 72 veteranos e incluye un reconocimiento para los excombatientes.