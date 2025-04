El acuerdo con el FMI ratifica la alianza de Milei y Trump: una visita clave, nuevos anuncios y el gesto que espera el Gobierno

El vocero de Milei, Manuel Adorni se refirió este viernes a la visita de Bessent el lunes a la Casa Rosada y dijo que "es muy importante, aunque los medios no tomaron la dimensión de lo que significa la llegada del secretario del Tesoro de los EE.UU. Será un apoyo total a la Argentina, de una de las más importantes potencias del mundo".

Bessent no llega a Buenos Aires a partir de un pedido de la administración Milei, sino que "esa reunión la decidió el secretario del Tesoro" y desde el Gobierno argentino agregaron que se enteraron el jueves a la mañana cuando Estados Unidos lo anunció a través de un comunicado, elogiando el plan económico de Milei.

"Entendemos que viene porque lo que venimos haciendo está en línea con un país normal y en contra de lo que venía haciendo Argentina en el tiempo. No se tiene dimensión de la relevancia de la visita, significa el apoyo total de una de las principales potencias del mundo al camino que está recorriendo la Argentina. Es superimportante", agregó el vocero de Milei.

La llegada de Bessent se produce horas después del anuncio del directorio del FMI del nuevo acuerdo con Argentina. No se descarta que el Tesoro de Estados Unidos dé una línea de ayuda financiera directa a la Argentina para complementar el programa del FMI, algo que podría ser anunciado este mismo lunes en una declaración conjunta.

El Gobierno argentino espera afrontar con éxito la salida del cepo desde este lunes y cómo recibirán los mercados en las primeras horas el nuevo esquema de flotación cambiaria con intervención administrada del BCRA. En el Gobierno no quieren hablar de "devaluación" y aseguran que "el precio del dólar lo va a poner el mercado". Habrá que ver cuál es ese precio y cómo afecta en el resto de las variables de la ecoomía

Las negociaciones para un tratado de libre comercio con Estados Unidos y la polémica por la "carne argentina"

El secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent llega este lunes a la Casa Rosada luego de que una misión de 15 representantes de la secretaría de Comercio para Mercados Globales de EE.UU. permaneciera toda la semana en Buenos Aires para mantener reuniones con funcionarios y empresas argentinas, para analizar la cooperación e intercambio comercial bilateral.

También en medio de negociaciones entre las cancillerías argentina y norteamericana para confirmar la primera visita oficial de Milei a la Casa Blanca, invitado por Trump, algo que, según fuentes de la Casa Rosada, esperan concretar en el mes de mayo, luego de la frustrada foto con Trump la semana pasada en un evento en Mar a Lago, adonde ambos iban a recibir un premio por impulsar las ideas liberales.

"Ashok Pinto, conversó hoy con el secretario de Minería, Luis Lucero, sobre posibles áreas de colaboración entre EEUU y Argentina. Las empresas estadounidenses pueden contribuir con su gran experiencia, conocimientos técnicos y tecnología de punta al desarrollo de la minería en Argentina", difundió a embajada de EE.UU. en Buenos Aires en un comunicado.

El propio Javier Milei días atrás, anticipó que el gobierno argentino espera ser "el primero en negociar aranceles 0 con EE. UU." en 50 productos argentinos.

Pero las negociaciones que se llevaron a cabo esta semana en Buenos Aires con la llegada de una misión de 15 funcionarios y empresarios norteamericanos a Buenos Aires, fueron puestas en duda por declaraciones de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, que generaron polémica e incertidumbre en el sector agroexportador argentino.

“Vamos a poner a Estados Unidos primero; no a China, ni a la India, no a la carne desde la Argentina, no a los productos lácteos de Canadá”, afirmó Rollins el jueves, durante una entrevista con Fox News donde aseguró, en referencia a Trump, que "no hay nadie que pelee más duro, con más inteligencia o de manera más estratégica por todos los estadounidenses”.

Mientras Milei cierra los acuerdos comerciales con EE.UU. avanza en su propuesta de reformar el Mercosur, y eso se vio en la reunión de cancilleres que firmaron una declaración conjunta el viernes, en la que coincidieron en la necesidad de ampliar temporariamente la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común de cada Estado Parte hasta 50 códigos arancelarios e instruyeron a los respectivos Coordinadores Nacionales a implementar ese entendimiento, de acuerdo a los respectivos procedimientos internos.

Cancilleres del Mercosur debatieron en Buenos Aires reformas en la política arancelaria regional en medio del acuerdo de Argentina con el FMI y las negociaciones con EE.UU. Foto Cancillería..jpeg

En julio será la cumbre de presidentes del Mercosur que justamente encabezará Javier Milei como presidente protempore por 6 meses del bloque económico del sur. Cerca del presidente reconocen que ya trabaja en la búsqueda de apoyo de los presidentes de Paraguay y Uruguay para avanzar en la flexibilización de la política arancelaria para que todos los países miembros puedan firmar acuerdos de libre comercio bilaterales con otras regiones o potencias, y aseguran que por ahora "el único que se opone es Brasil", el socio mayor.

Milei no piensa, al menos por ahora, en sacar a la Argentina del Mercosur, el bloque regional armado con el advenimiento de las democracias en los años '80, pero presiona a sus pares para modificar sus condiciones e impulsar una apertura comercial total, en espejo con las políticas de Trump en la región. Ya hubo avances en las negociaciones Mercosur - UE en los últimos días.

En el entorno de Milei defienden las políticas proteccionistas de Trump, como parte de una estrategia geopolítica de EE.UU. para intentar ganarle la batalla comercial a China, y dicen que para eso, Trump busca obligar a los socios comerciales como la UE y el resto de los países, a renegociar todo el sistema de intercambio comercial, para avanzar al final hacia aranceles recíprocos cero -libre comercio total en el mundo.

Milei quiere mostrar que es el primer presidente en formar ese acuerdo de aranceles recíprocos con Trump, -por ahora solo en algunos productos- y este lunes tendrá la oportunidad de anunciarlo.