El ala dura del peronismo le marcó la cancha a Alberto Fernández, que se vio forzado a anunciar nuevas medidas

Pero el acto sirvió como una puesta en escena de gestión institucional -más allá de lo partidario- para intentar relativizar las críticas de los sectores más duros del kirchnerismo que llenaban la Plaza de Mayo para protestar contra la crisis que atribuyen al ajuste fiscal acordado por Alberto Fernández, Martín Guzmán y ahora Massa, con el FMI.

Día de la Lealtad peronista. Marcha del kirchnerismo y el Frente Sindical en Plaza de Mayo.jfif

La tensión entre el kirchnerismo y los movimientos sociales, y la CGT más cercana al presidente, llevó a Albero Fernández a que pese a ser titular del PJ nacional, decidiera quedarse al margen de las convocatorias partidarias y se mostrara rodeado solo por funcionarios, intendentes y algunos gobernadores.

"Lealtad con los trabajadores. Gran decisión del gobernador Kicillof: dos nuevos aumentos salariales del 8% antes de fin de año y suba del 50% en concepto de asignaciones familiares. Los sueldos de la Provincia aumentarán un 90% en 2022", elogió Andrés "Cuervo" Larroque, dirigente de La Cámpora y vocero habitual de las quejas de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la política económica del gobierno.

Alberto Fernández, Sergio Massa y el reclamo de Andrés Larroque para renegociar el acuerdo con el FMI

Alberto Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof en acto en Cañuelas por el Día de la Lealtad peronista inauguraron obras.jfif

Igual que Massa en declaraciones críticas al FMI al finalizar su última gira por EE.UU. este lunes el presidente Alberto Fernández anticipó que discutirá con el Fondo Monetario Internacional cambios en las pautas del acuerdo firmado a principios de año para garantizar el crecimiento de la economía argentina.

“Vamos a discutir con el fondo (FMI) y con todos los que haya que discutir que eso no es un gasto, es una inversión, estamos invirtiendo en calidad de vida”, aseguró Fernández sobre el cierre de su discurso.

Y concluyó: “Somos peronistas y no podemos olvidarlo; primero los argentinos y las argentinas, vamos a seguir creciendo por más que los que nos propongan libertad sigan mintiendo”.

En ese marco, Alberto Fernández ratificó los anuncios que había anticipado Massa el fin de semana, tras regresar de una semana de gira por Estados Unidos, donde se reunió con el directorio del FMI y consiguió la aprobación de la segunda revisión del programa.

El presidente anunció el pago de un bono de $45.000 en dos cuotas (noviembre y diciembre) para fin de año (IFE5) para sectores indigentes y repitió una a una todas las medidas que había anticipado Massa el domingo.

En esta semana seguirán las reuniones con empresarios alimenticios para acordar un programa de Precios Justos, para congelar los precios por 3 meses, con precios impresos en sobres para que se cumplan en los comercios y supermercados, reapertura de negociaciones paritarias para que los sectores privados refuercen los aumentos salariales en línea con la inflación que rondará entre el 90 y el 100% a fin de año.

El presidente confirmó que trabajan en un programa para financiar la compra de electrodomésticos en 30 cuotas con tasas subsidiadas.

También anunciaron el aumento del piso del impuesto a las ganancias que pasarán a pagar solo los sueldos que pasen los $330.000, y prometieron que esta misma semana van a convocar a la Casa Rosada a todos los sectores sindicales para definir más medidas que ayuden a recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación.

Además de esas medidas, figuran en carpeta del Gobierno aumentos de las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia, y no se descarta la posibilidad de un bono o suma fija de aumento para fin de año, más allá de las negociaciones paritarias.

Máximo Kirchner junto a Pablo Moyano en la marcha por el Día de la Lealtad en Plaza de Mayo. Foto La Cámpora..jfif

Alberto Fernández anunció todas esas medidas en el marco del Día de la Lealtad, y utilizó el eslogan de Perón: "Mejor que decir es hacer" y en un discurso en todo de campaña electoral, prefirió apuntar sus dardos a la oposición y particularmente al expresidente Mauricio Macri, en lo que anticipa puede ser la estrategia del oficialismo de cara a la sucesión presidencial en 2023.

"Él cerró 23 mil pymes, él la cerró y nos llevaron al fondo del pozo. Nosotros recuperamos las pymes, la industria. ¿Qué país no están proponiendo los cultores de la libertad? Son los mismos que nos acusaban por no firmar contratos con Pfizer que no nos parecían convenientes para el país, todo el mundo están revisando los contratos que firmaron, son los mismos que nos decían que se mueran los que tengan que morir, deja que la economía siga. Caímos 9 puntos en el PBI y recuperamos 10 puntos. Esto no lo hice yo, lo hice yo, Axel, cada intendentes, gobernadores, y todos los argentinos", puntualizó.

Por último, planteó que la Argentina "seguirá discutiendo con los organismos internacionales defendiendo los derechos" sobre el financiamiento en materia energética para que "entiendan que eso no es un gasto sino una inversión". "Por la guerra entre energía, alimentos, fertilizantes, a la Argentina le costó 5 mil millones dólares. Teníamos una opción, no salirnos del libreto y programar cortes como en Europa, y tuvimos el día de mayor consumo de gas y de energía y nadie se enteró porque decidimos invertir para que no falten", concluyó.

CGT, Héctor Daer reclamó lugares para los gremios en las listas de candidatos en 2023..jfif

Lejos de la marcha en Plaza de Mayo y del acto de la CGT en Obras Sanitarias, el presidente se terminó refugiando en la residencia de Olivos, mientras que varios ministros, como Gabriel Katopodis, Wado De Pedro y el gobernador Kicillof, se sumaron a la marcha frente a la Casa Rosada que el kirchnerismo duro había pensado como un "punto de inflexión" en la interna con el albertismo por el sistema de toma de decisiones y la definición de candidaturas en 2023.