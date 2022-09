El aterrador dato que arrojó la pericia del arma: "Probamos 50 disparos, todos salieron bien"

Los peritos llegaron así a la conclusión de que el arma no funcionó porque el acusado no accionó la corredera de manera manual, por lo que no había ninguna bala en la recámara lista para dispararse.

Tras las pericias al arma, ¿qué busca determinar la investigación?

De este modo, el interrogante sigue siendo si Sabag no preparó el arma por impericia, o si en realidad su intención no era matar a la titular del Senado. Según adelantó A24.com, la reconstrucción de los movimientos del acusado está focalizada en averiguar cómo fueron los actos preparatorios del atentado.

Por un lado, se están revisando las cámaras de seguridad en la vía pública y aunque se supo que lograron trazar el recorrido del atacante, aún no se reveló si este circulaba solo o acompañado.

Sabag montiel.jpg Peligra la pieza clave de la investigación del atentado a Cristina Kirchner (Foto: Twitter)

Además, las fuerzas federales intentaron acceder al teléfono celular de Sabag Montiel. El móvil se encendió apenas se conectó y fue configurado en modo avión para evitar la conexión remota. Tras iniciar el protocolo para desbloquear el teléfono sin éxito, el mismo fue guardado.

Horas después, la PFA llevó el dispositivo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para aplicarse una maniobra más sofisticada para extraer los datos. Sin embargo, allí surgió en la pantalla del aparato una leyenda que daba cuenta de que el mismo se había formateado y no era posible realizar la operación.

Sabag Montiel, nacido en Brasil hace 35 años, es hasta ahora el único imputado en el expediente caratulado como "homicidio calificado en grado de tentativa", aunque los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

Pese a negarse a declarar, la defensa de Sabag Montiel adelantó que pretende ponerse en conocimiento de la investigación para dar testimonio en el expediente cuando lo crea oportuno.