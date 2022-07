El Banco Central niega que el campo le haya torcido el brazo: "No hay dólar agro"

El Gobierno nacional "no" cedió a la presión del campo y "no hay un dólar agro" y "no hay un desdoblamiento cambiario", aseguró el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, el primer funcionario que salió a explicar la medida extraordinaria anunciada el martes a la noche por la entidad monetaria con el objetivo de incentivar a los productores sojeros para que liquiden los cerca de 20.000 millones de dólares que retienen en los silos bolsa, según denunció el presidente Alberto Fernández, que dijo "no le van a torcer el brazo los especuladores".