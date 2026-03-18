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Pablo Quirno
YPF
TRAS EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Quirno celebró la defensa "con uñas y dientes" de la Argentina en el juicio por YPF

El canciller destacó la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que suspendió la obligación de Argentina de informar activos para afrontar la condena por US$16.000 millones y remarcó el respaldo de Estados Unidos en la estrategia judicial.

Quirno celebró la defensa con uñas y dientes de la Argentina en el juicio por YPF

El canciller Pablo Quirno celebró esta tarde el fallo la Cámara de Apelaciones de Nueva York que ordenó frenar el proceso de discovery, que obligaba al Estado argentino a presentar información de bienes y acciones con los que podría saldar los 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.

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En diálogo con Eduardo Feinmann por A24, Quirno consideró el fallo como histórico al hacer alusión al proceso judicial que lleva 12 años y que tuvo un fallo de primera instancia en septiembre de 2023 que lo condenó a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF bajo el gobierno de por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Embed - JUICIO POR YPF: EE.UU. SUSPENDE DEMANDAS CONTRA ARGENTINA

Con el fallo de segunda instancia, se detiene entonces el proceso por el cual el Estado argentino debía informar con qué recursos podía cumplir con el pago de esa sanción. Quirno estuvo acompañado por el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.

"Todo el trabajo que se ha hecho desde el presidente de Milei fue para defender con uñas y dientes la posición de Argentina y tratar de dar vuelta este fallo", remarcó el ministro de Relaciones Exteriores y destacó el trabajo de articulación de su área La cancillería con los "esfuerzos diplomático tanto con Estados Unidos como con otros países" que se han presentado en este proceso para apoyar la causa nacional.

Respecto a la administración de Donald Trump, confió que "fueron los que se presentaron ante el juzgado" como amigos de la Corte "para poder llegar a este fallo".

"Argentina desde diciembre del 2023 está haciendo los deberes para ser un país serio y creíble. Nadie le está pidiendo un favor a nadie", destacó y sostuvo que la "condición que siempre ha puesto Estados Unidos fue 'Si ustedes siguen haciendo los deberes como los están haciendo, nosotros vamos a estar ahí apoyándolos'".

"Lo que es importante resaltar es que Argentina está haciendo los deberes en todos los órdenes y eso es lo que se está premiando en todos los órdenes", resaltó.

La palabra de Amerio

Sebastián Amerio subrayó que la Procuración "tomó una estrategia distinta" a la de los gobiernos anteriores. "Hemos tomado una actitud mucho más proactiva de no negociar a cambio de cualquier cosa y hoy llegamos con esta noticia que es la suspensión del discovery o los procedimientos que pretendía llevar adelante Loretta Preska", dijo sobre la jueza de primera instancia que falló en la misma causa contra Argentina.

"Es tan importante esto porque nos encontraos con que la Cámara está en la posición de dictar la sentencia de fondo", adelantó Amerio sobre el fallo de segunda instancia que tiene que dar todavía la Justicia de Estados Unidos. Además estimó que "ser este año que salga la sentencia de fondo" y celebró que "realmente es una situación para festejar y para que sigamos adelante".

"Esto es un trabajo conjunto de todo el gobierno comandado por el presidente" Javier Milei, agregó y se comprometió a "seguir trabajando con el objetivo del día uno.

Respecto a la sentencia recibida hoy, planteó que "nos pone en una posición fuerte y mejor para obtener el resultado que estamos buscando".

En cuanto a la expropiación de YPF y al juicio que desencadenó, evaluó que "estuvimos 12 años con la espada de Damocles en la cabeza, esto tiene un costo reputacional" y contrastó que con el resultado de hoy se busca "credibilidad de Argentina".

La Secretaria de Legal y Técnica

Por su parte, María Ibarzabal, explicó que el proceso de discovery detenido hoy por la Cámara de Apelaciones de Nueva York implica "procedimientos para producir prueba para encontrar activos que puedan ser ejecutables para cumplir la sentencia" como pueden ser bienes, acciones, la localización del oro, y también dispositivos personales de funcionarios que podrían aportar información en esa línea.

"El Argentina frente a esto tomó una posición estratégica de someternos a cumplir para evitar a toda costa un desacato", compartió sobre la estrategia de la administración libertaria frente a lo que calificó como peticiones cada vez más "agresivas" de los fondos, como Burford, que le reclaman a Argentina.

También, destacó "el papel de Estados Unidos" en la causa que, dijo, "se presentó cinco veces en el expediente a apoyar a Argentina".

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