Quirno celebró la defensa "con uñas y dientes" de la Argentina en el juicio por YPF

Respecto a la administración de Donald Trump, confió que "fueron los que se presentaron ante el juzgado" como amigos de la Corte "para poder llegar a este fallo".

"Argentina desde diciembre del 2023 está haciendo los deberes para ser un país serio y creíble. Nadie le está pidiendo un favor a nadie", destacó y sostuvo que la "condición que siempre ha puesto Estados Unidos fue 'Si ustedes siguen haciendo los deberes como los están haciendo, nosotros vamos a estar ahí apoyándolos'".

"Lo que es importante resaltar es que Argentina está haciendo los deberes en todos los órdenes y eso es lo que se está premiando en todos los órdenes", resaltó.

La palabra de Amerio

Sebastián Amerio subrayó que la Procuración "tomó una estrategia distinta" a la de los gobiernos anteriores. "Hemos tomado una actitud mucho más proactiva de no negociar a cambio de cualquier cosa y hoy llegamos con esta noticia que es la suspensión del discovery o los procedimientos que pretendía llevar adelante Loretta Preska", dijo sobre la jueza de primera instancia que falló en la misma causa contra Argentina.

"Es tan importante esto porque nos encontraos con que la Cámara está en la posición de dictar la sentencia de fondo", adelantó Amerio sobre el fallo de segunda instancia que tiene que dar todavía la Justicia de Estados Unidos. Además estimó que "ser este año que salga la sentencia de fondo" y celebró que "realmente es una situación para festejar y para que sigamos adelante".

"Esto es un trabajo conjunto de todo el gobierno comandado por el presidente" Javier Milei, agregó y se comprometió a "seguir trabajando con el objetivo del día uno.

Respecto a la sentencia recibida hoy, planteó que "nos pone en una posición fuerte y mejor para obtener el resultado que estamos buscando".

En cuanto a la expropiación de YPF y al juicio que desencadenó, evaluó que "estuvimos 12 años con la espada de Damocles en la cabeza, esto tiene un costo reputacional" y contrastó que con el resultado de hoy se busca "credibilidad de Argentina".

La Secretaria de Legal y Técnica

Por su parte, María Ibarzabal, explicó que el proceso de discovery detenido hoy por la Cámara de Apelaciones de Nueva York implica "procedimientos para producir prueba para encontrar activos que puedan ser ejecutables para cumplir la sentencia" como pueden ser bienes, acciones, la localización del oro, y también dispositivos personales de funcionarios que podrían aportar información en esa línea.

"El Argentina frente a esto tomó una posición estratégica de someternos a cumplir para evitar a toda costa un desacato", compartió sobre la estrategia de la administración libertaria frente a lo que calificó como peticiones cada vez más "agresivas" de los fondos, como Burford, que le reclaman a Argentina.

También, destacó "el papel de Estados Unidos" en la causa que, dijo, "se presentó cinco veces en el expediente a apoyar a Argentina".