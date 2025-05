El Congreso desplazó a Marisa Graham de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes

Debate legislativo y posiciones encontradas

En la misma línea, la diputada del PRO, María Sotolano, aseguró que "no queremos que Marisa Graham esté al frente de la Defensoría, éticamente no corresponde que siga en su cargo". "La Defensoría está acéfala per se", remarcó. Coincidieron con esta postura las senadoras Vilma Facunda Bedia (Frente Renovador Federal) y Andrea Marcela Cristina (Juntos por el Cambio Chubut).

Por el contrario, los representantes de Unión por la Patria defendieron la continuidad de Graham hasta la designación de una nueva autoridad. "Intentó mantener la institucionalidad que este Congreso no garantizó", afirmaron. El senador Daniel Pablo Bensusán advirtió que "es de una irresponsabilidad absoluta descabezar la Defensoría".

El debate expuso una división política en torno al alcance de las funciones de la Defensora saliente y la validez de la resolución de prórroga. Mientras tanto, la Bicameral pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando deberá definir quién asumirá provisoriamente la responsabilidad del organismo.

Al inicio de la reunión, se completó la conformación de autoridades de la comisión. El senador pampeano Daniel Bensusán fue designado como vicepresidente, y la diputada María Sotolano, como secretaria.

Marisa Graham estuvo a cargo de la Defensoría durante la pandemia, en el momento en que se debatía si los chicos tenían que volver a la presencialidad educativa.