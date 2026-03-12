El irónico posteo de Dominique Metzger que apunta contra Manuel Adorni: "Deslomándome..."

¿Manuel Adorni usó el avión presidencial para llevar a su esposa?

El jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó envuelto en una polémica tras el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial rumbo a Nueva York. La situación generó denuncias judiciales y abrió un debate sobre el uso de recursos públicos.

El caso se conoció cuando se confirmó que Angeletti integró la comitiva oficial que participó de la “Argentina Week” en los Estados Unidos. A partir de allí, se presentaron denuncias por malversación de caudales públicos y peculado, además de pedidos de investigación ante la Oficina Anticorrupción.

Adorni salió a dar explicaciones y defendió su decisión: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, aseguró, y agregó que la presencia de su esposa “no le saca un peso al Estado”. Según él, no hubo gastos adicionales derivados de su viaje.