El irónico posteo de Dominique Metzger que apunta contra Manuel Adorni: "Deslomándome..."
Dominique Metzger reaccionó con ironía a la polémica por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial.
12 mar 2026, 12:00
La polémica por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial rumbo a Nueva York sigue generando repercusiones. Tras las explicaciones del funcionario, que intentó justificar la presencia de su mujer en la comitiva oficial, la periodista Dominique Metzger decidió expresarse con ironía en sus redes sociales.
La conductora de Telenoche (El Trece) compartió tres imágenes en la playa, en bikini y tomando mate, acompañadas de un comentario que no pasó desapercibido: “¡Deslomándome en las playas de Uruguay”. El posteo fue interpretado como una clara burla a las palabras de Adorni, quien había declarado: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”.
Este episodio se suma a la tensión que ya rodeaba a Adorni por los cuestionamientos políticos sobre el uso del avión presidencial. La intervención de Metzger, desde un costado más liviano y sarcástico, terminó de amplificar la discusión y mantener el tema en agenda.
¿Manuel Adorni usó el avión presidencial para llevar a su esposa?
El jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó envuelto en una polémica tras el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial rumbo a Nueva York. La situación generó denuncias judiciales y abrió un debate sobre el uso de recursos públicos.
El caso se conoció cuando se confirmó que Angeletti integró la comitiva oficial que participó de la “Argentina Week” en los Estados Unidos. A partir de allí, se presentaron denuncias por malversación de caudales públicos y peculado, además de pedidos de investigación ante la Oficina Anticorrupción.
Adorni salió a dar explicaciones y defendió su decisión: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”, aseguró, y agregó que la presencia de su esposa “no le saca un peso al Estado”. Según él, no hubo gastos adicionales derivados de su viaje.