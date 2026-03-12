Yanina Latorre le dijo de todo a Carmiña de Gran Hermano tras ver un video insultándola: "Infradotada"

Embed

Qué dijo el hermano de Carmiña de Gran Hermano

La expulsión de Carmiña de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue generando repercusiones luego de los comentarios racistas dirigidos a Mavinga, un episodio que provocó un fuerte rechazo tanto dentro como fuera de la casa. En medio de la polémica, su hermano, Gustavo Masi, decidió referirse públicamente a lo sucedido y fijar su postura frente al escándalo que tomó gran notoriedad en los últimos días.

Antes de hablar ante los medios, Masi ya había difundido un comunicado en el que marcaba su rechazo a lo ocurrido durante la emisión del reality, dejando en claro su desacuerdo con las expresiones que se escucharon ante millones de televidentes. Sus palabras se sumaron a una serie de reacciones que comenzaron a multiplicarse apenas se conoció la decisión de la producción de expulsar a la participante.

Mientras tanto, la periodista paraguaya permanece aislada en un hotel dispuesto por la producción del programa, a la espera de retomar contacto con el exterior. En paralelo, el tema generó distintas repercusiones: familiares de la participante nacida en el Congo, allegados a Carmiña y numerosas voces en redes sociales y en programas de televisión opinaron sobre lo sucedido, ampliando aún más el alcance de la controversia.

"No puedo aplaudir un tema de racismo. Estoy en contra, siempre lo estuve. Acá en Paraguay mismo nadie está a favor. Se equivocó, fue un chiste de mal gusto. Confío en que sabrá pedir las debidas disculpas como corresponde", repudió el arquitecto en diálogo con Intrusos (América TV).

Sin ánimos de justificarla, aunque tampoco de ser completamente contundente, sostuvo que: "Te olvidás de las cámaras y los micrófonos. Lo vivís como un día a día. Creo que no fue consciente, pero se equivocó en grande y mal".

Además, enfatizó que, pese a tener un carácter fuerte y polémico en los medios, en el fondo es una gran persona: "Ella tiene un personaje en la televisión y en la radio, pero no es una persona mala. Es buena. No creo que la esté pasando bien. Ella es consciente de lo que pasó e hizo. No creo que esté bien".

Sobre una posible demanda del marido de Mavinga, sentenció: "No creo que pueda afrontar una demanda millonaria".