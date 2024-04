El día después de la marcha universitaria: Milei, entre la derrota política y la pelea por el presupuesto

Y horas más tarde, salió el propio Milei con un mensaje en su red social preferida, X, para intentar relativizar la derrota política y diferencias la protesta genuina de los estudiantes que ante el duro ajuste presupuestario temieron por el cierre de las universidades.

"Causas nobles. Motivos oscuros", tituló Milei una extensa carta que sirvió de manifiesto con la evaluación del Gobierno sobre la marcha más multitudinaria que se recuerde en los últimos 30 años.

CAUSAS NOBLES. MOTIVOS OSCUROS.



Ayer vimos como, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses.



Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para…

Pero el hecho de aceptar que en el masivo reclamo haya habido votantes de Milei, significa para el Gobierno admitir una derrota política al plan de ajuste arancelamiento, que ahora, admitió, no tiene injerencia y dejó en manos de las propias universidades.

Adorni evitó responder a quién estuvo dirigido el mensaje del presidente Milei difundió el mismo miércoles tras finalizar la marcha, en la red X con una imagen de un león tomando de una taza "lágrimas de zurdos" pero dejó entrever que el gobierno considera un error de los que marcharon, creer que el objetivo del Gobierno era cerrar las universidades.

De esta manera, la línea discursiva del Gobierno fue presentarse como supuesta víctima de "un título que lograron dirigentes de la posición" que intentaron instalar la idea de que Milei quiere cerrar las universidades.

Sin embargo, volvió a defender solapadamente la propuesta para arancelar las universidades para estudiantes extranjeros que, dijo Adorni este jueves, "vienen a estudiar al país y se llevan el título que después no devuelven a los argentinos" que pagaron sus estudios.

"Probablemente, hay agente que participó de la manifestación que haya votado al presidente en las últimas elecciones, la verdad es que no lo sé, no me consta. Nosotros no hacemos una observación de quien fue quien no fue a la marcha en términos de votos. Miramos que el reclamo la manifestación sea genuino, más allá de que podamos no estar de acuerdo en el punto del reclamo", señaló.

Y agregó: "pero si el punto del reclamo de la marcha fue para que no impulsemos como gobierno el cierre de las universidades, bueno, fue una marcha equivocada, porque para nosotros no lo tenemos en agenda, nunca se nos hubiese cruzado por la cabeza la intención de resquebrajar la educación pública y cerrarlas".

"Eso fue evidentemente algún sector con determinados intereses, que logró imponer ese título que está lejos de ser compatible no solo con nosotros sino con nuestra ideología".

¿Cómo sigue la pelea por el presupuesto universitario?

Adorni confirmó que a pesar de las críticas de los rectores, el gobierno ya transfirió los fondos por el ajuste por inflación prometidos del 70% del presupuesto, pero que los rectores consideraron insuficientes y ratificó que continuará el diálogo con una nueva reunión con fecha a confirmar, para analizar la transferencia de nuevas partidas para garantizar el funcionamiento.

La Casa Rosada insistió en reclamarle a los rectores que presenten auditorías de la AGN sobre el manejo de los presupuestos, tras dejar dudas sobre eventuales irregularidades en la administración y acusaciones sobre el supuesto uso político de la oposición, del dinero que transfiere Nación a las casas de altos estudios.

Justificó que Milei no haya enviado un presupuesto al Congreso para todo el 2024, por las dificultades de la inflación y dijo que los presupuestos de gobiernos anteriores, "estaban tan mal estimados que tampoco servían para nada, porque se subestimaba la inflación para tener cierta discrecionalidad en partidas".

Y dijo que van a continuar dialogando siempre para definir las futuras partidas. En principio, evalúan una nueva reunión para el 30 de abril.

El debate por el arancel a estudiantes universitarios

En otro tramo de la conferencia de prensa ante periodistas en la Casa Rosada, el día después de la multitudinaria marcha universitaria, el vocero de Milei ensayó una teoría sobre el posible arancelamiento tal como había anticipado A24.com, y lo pegó al concepto de universidad gratuita que fue justamente, uno de los pilares de la movilización del 23A.

"No se trata de que la universidad no deje de ser gratuita, sino que es no paga por el alumno, porque las universidades no son gratis, las universidades son no pagas para el que estudia, pero las sostenemos entre todos los argentinos, y en esa lógica, entendemos que las auditorías son sumamente necesarias para entender qué pasa con todo nuestro dinero que va destinado a las universidades", afirmó.

"Lo del arancelamiento lo conteste ayer, es una discusión que, en todo caso, tendrán que darse las universidades" dijo y avaló un plan a mediano plazo para cobrar a estudiantes extranjeros.

"Es razonable que se priorice la educación de un argentino y no de un extranjero que viene a estudiar y después solo se lleve el aporte de los argentinos y no devuelve nada por esa educación que se llevó con él para el resto de su vida", dijo Adorni.