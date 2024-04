El Gobierno admite que hay un "plan a largo plazo para arancelar las universidades públicas"

Mientras tanto, en la Casa Rosada avalarían un plan que, dijerone laboran los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para empezar a financiarse en el corto plazo: un "aporte voluntario de estudiantes ricos que hayan egresado de las universidades públicas".

Consultados sobre el plan para reformar el sistema universitario público y gratuito, fuentes del entorno presidencial admitieron que "hay modelos que se están contemplando". "No aranceles en el corto plazo, pero sí obtener financiamiento de los graduados para generar un fondo. Es un plan que en principio no tiene nada que ver con el Gobierno, sino un esquema en el que están pensando las universidades que contempla que los egresados que sean multimillonarios puedan contribuir voluntariamente a un fondo de financiamiento universitario".

Javier Milei en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Foto Presidencia redes..jpg

"Es un esquema están trabajando las universidades y nos lo han hecho saber", reconoció un asesor importante con despacho en la Casa Rosada.

A la vez, ratificó cuál sería el plan de Milei para las universidades, cuando mejore la economía y el poder adquisitivo de los asalariados, puedan pagar sus estudios.

Según advierten en la Casa Rosada, "hoy el perfil de los que más se gradúan de las universidades públicas como la UBA, son estudiantes de ricos, de clase alta, que no tienen problemas para comer, tienen las herramientas, y financian sus estudios con el IVA de los fideos que pagan los chicos pobres del Chaco". "Los que más abandonan sin terminar las carreras son los de clase media y baja", señalaron.

"Creemos que lo mejor para financiar a los pobres es el mercado. Hoy quienes manejan las universidades toman las banderas nobles y tergiversan para fines menos nobles y mantener su status quo. Todos sabemos que las universidades son un curro", insistieron en el entorno de Milei, las duras críticas a la politización de los rectores y las autoridades universitarias.

En ese marco, cerca de Milei reconocen que el plan de arancelar no es factible aplicarlo ahora, porque "no podés pretender ir a cobrar las universidades a la gente a no puede comer. Pero la convicción sigue siendo que los sistemas de salud y educación deberían ser pagos".

En ese marco, la misma fuente agregó: "Hay multimillonarios que se reciben que tendrían que aportar a un fondo que funcione como soporte o ayuda a las universidades, que sea voluntario".

Y agregaron: "Nosotros no tenemos un plan concreto por ahora, pero creemos que deben autofinanciarse y ser aranceladas a los que no puedan pagar, becarlos con un sistema al estilo norteamericano, como los vouchers".

Cerca de Milei dijeron que en el tema de las auditorías, el Gobierno buscará ponerse de acuerdo y avanzar: "Claramente, son autónomas, pero las banca el estado, así que creemos que ser autárquicas, implica que se tendrían que financiar solas e insistieron en que la ley obliga a pedir las auditorías.

El Gobierno se prepara para aplicar el protocolo en la marcha universitaria

marcha universitaria.jpg

En tanto, el gobierno buscó bajar los decibeles de posibles enfrentamientos durante la marcha de este martes 23 cuando desde las 14 empiecen a movilizar las primeras columnas de estudiantes, a las que se sumaron partidos políticos movimientos sociales de la oposición, en rechazo del ajuste al presupuesto universitario de la administración de Javier Milei, que salió a rechazar las denuncias sobre el inminente cierre de las casas de altos estudios y acusaron a los rectores de politizar la marcha.

"Si hay 1 millón de personas que van a la marcha no podés pretender que marchen por las veredas, así que vamos a aplicar el protocolo de forma razonable, si llega a haber incidentes o rompen algo", dijo otra fuente de la Casa Rosada a A24.com.

A la vez que relativizó las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich sobre posibles infiltrados: "si hay infiltrados tendrán que hacerse cargo ellos, los que convoquen", dijeron cerca de Milei.