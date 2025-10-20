En vivo Radio La Red
El Gobierno ratifica que unificará los votos de La Libertad Avanza en todo el país en el escrutinio provisorio

La Casa Rosada salió a responderle al frente Fuerza Patria por la denuncia ante la Cámara Electoral y ratificó que informará los resultados totales por cada fuerza política en todo el país. Dice que “no afecta” al resultado por provincia ni a la distribución de bancas.

Elecciones 2025: El Gobierno realizó un simulacro de escrutinio provisorio y salió a responder a la denuncia del peronista Frente Patria por los resultados nacionales del domingo. Foto: Ministerio del Interior.

El Gobierno nacional salió a defender el sistema de recuento provisorio de votos previsto por la Dirección Nacional Electoral para los comicios legislativos nacionales del próximo domingo. Y relativizó la posibilidad que prospere la denuncia del peronista Frente Patria, ante la Cámara Nacional Electoral, en torno al reclamo para que el domingo no se den a conocer resultados totales por fuerza política en el país, y que solo se informe los resultados de cada provincia.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron este lunes a A24.com, que el sistema de recuento de votos “fue probado el fin de semana con un simulacro que alcanzó a unos 15.000 centros de votación de todo el país, a los cuales se enviaron millones de telegramas y salió todo perfecto”.

Las autoridades del Ministerio del interior, a cargo del procedimiento de recuento provisorio, confirmaron además que “alrededor de las 21hs del domingo estarán los primeros resultados, cuando esté el 30% del recuento finalizado” y que los mismos se informarán a todo el país de la misma manera que se realizó en elecciones anteriores, desde el centro de cómputos del Correo Argentino operado por la empresa INDRA que ganó la licitación.

En la Casa Rosada estiman que por el nuevo sistema de votación con Boleta Única Papel (BUP) que se estrena en estas elecciones a diputados y senadores nacionales, “la carga de datos y el escrutinio provisorio debería ser más rápido”, también aclaran que hay que ver como se adaptan los fiscales y la gente a la hora de votar y de fiscalizar el comicio.

Ante la consulta de A24.com sobre que opina el gobierno sobre la denuncia presentada por el frente Fuerza Patria ante la Cámara Nacional Electoral para evitar que sumen votos nacionales, por considerar que sería un resultado arbitrario, ya que se trata de elecciones separadas por provincias, en el Gobierno defendieron la decisión de sumar los votos en un total nacional y acusaron al peronismo de especular políticamente.

Elecciones 2025. Se realizó el simulacro de escrutinio provisorio. Foto Ministerio del Interior.

“En el simulacro que se realizó el fin de semana, los fiscales de Fuera Patria vieron la columna que sumaba el total país en las pantallas y presentaron la denuncia. Pero se decidió hacer total país para que haya la mayor cantidad de información posible para medios y para la gente”, señalaron fuentes del Gobierno nacional.

Desde la Casa Rosada desestimaron la denuncia de Fuerza Patria al señalar que “no es un problema del sistema, sino de especulación política del peronismo, que no le conviene que se conozca el resultado nacional porque en estas elecciones llevan el sello Fuerza Patria solo en 14 provincias”.

“La idea es agrupar en la columna de total país a las agrupaciones que tengan el mismo nombre y que no haya duda que son los mismos sellos a nivel país. Pero el escrutinio provisorio nacional no tiene injerencia en el resultado final para la asignación de bancas. Esto es a nivel meramente informativo para los medios y la gente al cierre del comicio el domingo”, aclararon desde el Ministerio del Interior a A24.com.

En ese sentido, remarcaron que “el resultado definitivo es el que hace la justicia y con base en eso después se hace la distribución de bancas. Después, cada fuerza política o partidos o sellos provinciales, verán si deciden agruparse en bloques, sub bloques e inter bloques con otros, cuando asuman en el Congreso los nuevos legisladores”.

Por eso, desde el Gobierno estimaron que “el reclamo de Frente Patria no puede prosperar”.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
