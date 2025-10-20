El Gobierno ratifica que unificará los votos de La Libertad Avanza en todo el país en el escrutinio provisorio

Ante la consulta de A24.com sobre que opina el gobierno sobre la denuncia presentada por el frente Fuerza Patria ante la Cámara Nacional Electoral para evitar que sumen votos nacionales, por considerar que sería un resultado arbitrario, ya que se trata de elecciones separadas por provincias, en el Gobierno defendieron la decisión de sumar los votos en un total nacional y acusaron al peronismo de especular políticamente.

Elecciones 2025. Se realizó el simulacro de escrutinio provisorio. Foto Ministerio del Interior.

“En el simulacro que se realizó el fin de semana, los fiscales de Fuera Patria vieron la columna que sumaba el total país en las pantallas y presentaron la denuncia. Pero se decidió hacer total país para que haya la mayor cantidad de información posible para medios y para la gente”, señalaron fuentes del Gobierno nacional.

Desde la Casa Rosada desestimaron la denuncia de Fuerza Patria al señalar que “no es un problema del sistema, sino de especulación política del peronismo, que no le conviene que se conozca el resultado nacional porque en estas elecciones llevan el sello Fuerza Patria solo en 14 provincias”.

“La idea es agrupar en la columna de total país a las agrupaciones que tengan el mismo nombre y que no haya duda que son los mismos sellos a nivel país. Pero el escrutinio provisorio nacional no tiene injerencia en el resultado final para la asignación de bancas. Esto es a nivel meramente informativo para los medios y la gente al cierre del comicio el domingo”, aclararon desde el Ministerio del Interior a A24.com.

En ese sentido, remarcaron que “el resultado definitivo es el que hace la justicia y con base en eso después se hace la distribución de bancas. Después, cada fuerza política o partidos o sellos provinciales, verán si deciden agruparse en bloques, sub bloques e inter bloques con otros, cuando asuman en el Congreso los nuevos legisladores”.

Por eso, desde el Gobierno estimaron que “el reclamo de Frente Patria no puede prosperar”.