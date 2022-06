El ex titular de IEASA defendió la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y reveló las razones de su salida

Y agregó: "Por qué no le preguntan a Pan American, por qué no le preguntan a YPF. YPF acaba de licitar un oleoducto de 160 km caños de 24 pulgadas. Por qué no se fijan a quién se lo compró? A SIAT".

En este sentido, detalló que hicieron una licitación internacional para el gasoducto Néstor Kirchner y que se presentaron dos empresas chinas y SIAT. "El único que conformó técnicamente fue SIAT por el espesor y la calidad del caño que está puesto en la norma. Es un milagro que hayamos tenido la oferta de SIAT cumpliendo los plazos esos. En agosto empezaron los caños", resaltó.

¿Que motivó la salida de Antonio Prosnato del Gasoducto Néstor Kirchner?

"Es una sucesión de cuestiones. Esto no es una cosa de una persona sola, yo tengo todo un equipo. Entramos en febrero de este año y en dos meses produjimos cosas, junto con Agustín Gerez, que eran casi de milagro. Ganamos seis meses consiguiendo ingeniería básica, corrigiéndola nosotros y pudiéndola conformar", comenzó su relato.

Y continuó: "Licitamos impacto ambiental, licitamos cañería y licitamos válvulas. Todo eso venía en un tren sin pausa. A partir del fin de semana de Semana Santa las cosas empezaron a realentizarse, a ponerse lentas y no se tomaban las decisiones que se necesitaban día a día, momento a momento. Empezamos a no tener respuesta de por qué se ponía más lento".

Finalmente, tras no obtener razón alguna por parte del Gobierno, decidió dar un paso al costado: "Fue una sucesión de cosas hasta que un día se avisó. Se dijo vos me contrataste a mí para hacer lo que yo sé y lo que yo sé no lo puedo hacer, estamos involucrando de palabra muchas cosas que no se hacen. Así que me voy".

Investigación por las licitaciones en el Gasoducto Néstor Kirchner

Los cruces dentro de oficialismo respecto a cómo se está llevando a cabo la construcción del gasoducto Néstor Kirchner hicieron eco en la Justicia, que atendió un pedido de la oposición e inició una investigación por presuntas irregularidades en la licitación.

Ya declararon el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y Antonio Pronsato. Ambos negaron presiones en favor de ciertas empresas.

El ex titular de Enarsa declaró como testigo, bajo juramento de decir verdad, ante el juez federal Daniel Rafecas y negó haber sido objeto de tráfico de influencia o negociación incompatible por parte de algún funcionario para beneficiar a alguna empresa en la licitación, según detallaron las fuentes que están al tanto de la declaración.

En tanto, el viernes último el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matía Kulfas, negó que la licitación hubiera sido direccionada en favor de la multinacional Techint.

"En ningún caso me consta que se hayan producido hechos de corrupción relacionados con la licitación del gasoducto Néstor Kirchner", sostuvo el ex ministro al prestar declaración testimonial ante el juez Rafecas y el fiscal del caso, Carlos Stornelli.

Este martes, se realizará una audiencia con especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta, Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral para que expliquen al juzgado de Rafecas los "requerimientos técnicos" necesarios para la construcción del gasoducto.

¿Qué podría pasar con la causa?

En Comodoro Py destacan la velocidad en la instrucción de la causa por sospechas de corrupción en la construcción del gasoducto de Vaca Muerta(bautizado Néstor Kirchner), basadas en las denuncias del abogado Santiago Dupuy de Lome, los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolf, y Yamil Santoro, de la Fundación Apolo.

Incluso el fiscal federal del caso, Carlos Stornelli, resaltó “la celeridad con la que actuó el doctor Rafecas en orden a preservar la prueba”. Aún no sumó requerimientos al proceso y advirtió que “si está todo en orden, nadie tendrá que preocuparse”.

En principio se investigan los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario publico y abuso de autoridad. Resta saber si el magistrado o el fiscal consideraran necesario convocar más testigos o pedir más medidas de prueba.

El próximo paso sería definir si existe motivo suficiente para determinar una acción penal. Si se mantiene este rumbo, el juez podría clausurar la causa. En caso contrario, los eventuales imputados serían llamados a indagatoria, y el expediente seguiría su curso.