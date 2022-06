Gasoducto Néstor Kirchner: tras el testimonio de Matías Kulfas, hoy declara el ex funcionario que estaba a cargo del proyecto

Gasoducto Néstor Kirchner: ¿quién es el ex funcionario que declarará ante el juez Rafecas?

Pronsato ocupa cargos en áreas vinculadas a la energía en el kirchnerismo desde que Julio de Vido era ministro de Planificación Federal.

Ingeniero Civil de la Universidad de Buenos Aires (UBA), según su biografía en el sitio del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, es integrante del Instituto de Gas y Petróleo de la Faculta de Ingeniería UBA, se desempeñó 7 años en la gerencia de Transmisión del Enargas, fue siete años gerente de ingeniería en Camuzzi Gas y ocho años interventor del Enargas, entre 2007 y 2015.

Gasoducto Néstor Kirchner: Matías Kulfas, el primero en declarar

Tras su escandalosa salida del Gobierno, el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas declaró como testigo el viernes pasado en la causa que investiga supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción de esta obra en Vaca Muerta.

La declaración del exfuncionario -que duró más de dos horas- puso al Gobierno y su obra de bandera en el ojo de la tormenta. Según se supo, negó tener conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto; y sostuvo que fue un cortocircuito político entre él y Frente de Todos.

Respecto al off en el que acusaba malos manejos de Cristina Kirchner y la realización de una licitación a medida de Techint, se justificó diciendo que fue "en el apuro por emitir una respuesta" y no porque hubiese un delito.

Gasoducto Néstor Kirchner: el inicio del escándalo

En las últimas semanas, la obra del gasoducto volvió a despertar polémica. Primero, la vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió al presidente Alberto Fernández que "use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país", en relación con la empresa Techint, que se encargará de la provisión de los caños para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Horas después, Matías Kulfas envió una respuesta a través de un mensaje a periodistas del Ministerio de Producción: "La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint".

"Es IEASA, con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa. Ellos armaron un pliego de licitación a medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor", continúa el texto se habría enviado desde la cartera de Desarrollo Productivo a diferentes periodistas.

Dichas declaraciones despertaron un escándalo y acusaciones cruzadas, que terminaron con la salida de Matías Kulfas del Gobierno.

La salida de Matías Kulfas, por el gasoducto Néstor Kirchner

En principio, la exmandataria escribió un contundente mensaje en sus redes sociales, en el que refutaba la presunta información de funcionarios oficiales en off.

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", escribió en su Twitter.

Luego, el Jefe de Estado le pidió la renuncia a Matías Kulfas y salió a apoyar a su compañera de fórmula: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Kirchner. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad".

¿Cómo va la obra y que tiempos se estiman?

La empresa pública Energía Argentina (Ex Ieasa) informó esta semana que los trámites de licitación, adjudicación y ejecución del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner están avanzando dentro de los plazos previstos.

A la fecha ya se encuentra adjudicada la provisión de cañerías, mientras que ya se realizó la apertura de ofertas y está en instancia de análisis la adquisición de válvulas, electrodos, mantas termocontraíbles, tramos de medición, cromatógrafos y otros elementos vinculados tanto al Gasoducto como a obras complementarias.

El detalle sobre el avance de proceso de licitación y construcción de la primera etapa del gasoducto fue informado luego de que se concretara la renuncia de Antonio Pronsato, un asesor de la unidad ejecutora de la obra en la órbita de Energía Argentina, confirmaron fuentes de la empresa.

Desde el Gobierno estimaron que en invierno del año que viene va a estar instalada la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, y se podrán contar con 11 millones de metros cúbicos adicionales.

Según el oficialismo, en octubre, esos 11 millones se van a transformar en 19 millones de metros cúbicos, con un ahorro en dólares y el ahorro fiscal que va a superar los 4000 millones de dólares.