En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

Tensión entre Milei y Victoria Villarruel a días del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa

Expectativas por el reencuentro entre el presidente y la vice el domingo en la Asamblea Legislativa.Villarruel deberá presidir la sesión especial, en medio de nuevos choques por el modelo económico y rumores de una eventual candidatura en 2027.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei y Victoria Villarruel y otro encuentro protocolar en medio de tensiones políticas. Foto: Archivo

Javier Milei y Victoria Villarruel y otro encuentro protocolar en medio de tensiones políticas. Foto: Archivo

Suspenso y tensión son las palabras que definen el clima político entre la Casa Rosada y la Presidencia del Senado, días previos a la Asamblea Legislativa convocada para este domingo a la noche por el presidente Javier Milei para presentar el segundo informe anual de gestión y anunciar las propuestas de Gobierno para todo el año 2026.

Leé también Milei encabezó la primera reunión de Gabinete del año y les da forma a las reformas que proyecta
Javier Milei volvió a reunir al gabinete de ministros después de 2 meses de receso. Foto: Presidencia.

Según admiten desde ambos sectores, el presidente y la Vice, Victoria Villarruel, llegan a esta tercera instancia de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, en un clima de creciente tensión política similar a la que ya se vivió el año pasado, pero que en esta oportunidad, podría llegar hasta que ni siquiera se saluden con el tradicional abrazo entre los presidentes y sus vices.

"Chan...", respondió una fuente de la Casa Rosada con ironía este miércoles, cuando A24.com consultó sobre el cronograma de la asamblea y las expectativas que tenían en el entorno ppresidencial sobre el reencuentro con Villarruel.

Aunque ya nadie niega que la relación política entre ambos integrantes del Poder Ejecutivo, está rota, y en la Casa Rosada vinculan a Villarruel más cerca de la oposición peronista, por protocolo oficial la Vicepresidenta deberá presidir la sesión especial convocada por el Poder Ejecutivo para el domingo a las 21 hs en el recinto del Senado.

Allí, Milei pronunciará este domingo un discurso de unos 40 minutos, desde un atril, luego del recibimiento formal que estará en manos de Villarruel, como presidenta del Senado y primera en la línea de sucesión presidencial.

En la reunión del martes a las 16 en el Congreso entre los equipos de la Casa Rosada, el Senado y Diputados se acordó replicar sin cambios el protocolo del 2025 para la Asamblea Legislativa de este año.

Sin embargo, la tensión ya es palpable en el Palacio Legislativo de cara al encuentro que protagonizarán este domingo Javier Milei y Victoria Villarruel en el peor momento de la relación de la fórmula presidencial.

La vice, como presidenta del Senado, está a cargo de la organización del evento junto a la Casa Militar. Pero en los hechos, los detalles de la apertura de sesiones ordinarias es supervisada por Mara Gorini, secretaria privada y mano derecha de la secretaria General y hermana presidencial, Karina Milei.

El protocolo con Milei y Villarruel como protagonistas

milei congreso.png

El Presidente tiene previsto arribar a las 21 al Congreso donde será recibido por Villarruel en las escalinatas. Luego, deberá ser acompañado por su excompañera de fórmula en todo el recorrido interno hasta el recinto de la Cámara de Diputados donde brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Una hora antes de la llegada del Presidente, Villarruel dará inicio formal de la Asamblea y luego de pasará a un cuarto intermedio.

Tras ser recibido por las comisiones de interior y exterior que conformarán los legisladores nacionales, el paso de Milei por el Salón Azul, la firma de los firma libros de honor y la vista a la Constitución Nacional, el jefe de Estado se dirigirá a Pasos Perdidos para ingresar al recinto.

Al igual que el año pasado, Milei no pronunciará su discurso desde el estrado del recinto de Diputados, sino parado en un atril.

Este miércoles comenzaron a ser enviadas las invitaciones formales a ministros, gobernadores, ex presidentes y personal diplomático, además de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y autoridades de los cultos, entre otras personalidades.

Sin embargo, se limitó la cantidad de invitados y personal legislativo que podrá estar presente en el discurso. Los bloques, por ejemplo, sólo tendrán autorizada la presencia de un solo encargado de prensa.

El antecedente inmediato del cruce entre Milei y Villarruel en 2025 se remonta a un frío saludo protocolar en las escalinatas del Congreso y un reto público del Presidente a su vice en el recinto.

"No te apures, no terminé", le recriminó Milei a la titular de la Cámara Alta el año pasado, luego de que la Vicepresidenta diera por concluida la Asamblea Legislativa en medio de la ovación de los legisladores libertarios a su líder y el presidente siguió hablando con su frase típipica: "Viva La Libertad, Carajo" (VLLC!).

TENSO FINAL ENTRE MILEI Y VILLARRUEL EN LA APERTURA DE SESIONES: "NO TE APURES"
TENSO FINAL ENTRE MILEI Y VILLARRUEL EN LA APERTURA DE SESIONES: "NO TE APURES"

Desde el entorno de Villarruel ya no ocultan la intención de la vicepresidenta de comenzar un camino diametralmente opuesto al modelo libertario de apertura de importaciones que lleva a cabo la gestión de Milei, y eso quedó reflejado en el ultimo mensaje de la vice cuestionando la política comercial y el acuerdo firmado con Estados Unidos, tal como había anticipado este medio.

En medio de nuevos choques por el modelo económico, Villarruel dejó entrever la posibilidad de postularse a presidente para competir contra Milei en 2027.

En cambio, una fuente muy cercana al presidente consultada por A24.com, minimizó esa posibilidad, al señalar que "no sacaría ni el 2 % de los votos" si lo hiciera, y la vinculó hoy "más cercana al peronismo opositor" que al proyecto libertario.

Según confirmaron desde la Casa Rosada, después de la asamblea legislativa en la que Milei anunciará una batería de proyectos de ley para el año 2026, invitará a legisladores de LLA y aliados, a un asado en la quinta de Olivos, al que como ocurrió el año pasado, bajo la organización de Karina Milei, no sera invitada la vicepresidenta.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Javier Milei Victoria Villarruel Asamblea Legislativa
Notas relacionadas
El Gobierno festejó por las nuevas fugas del kirchnerismo en el Senado y lanzó un ironía con el crecimiento de LLA: "Partido único"
Milei prepara una batería de anuncios para su discurso del 1° de marzo ante el Congreso
Villarruel cuestionó el acuerdo comercial con Donald Trump y cerca de Milei la cruzaron con dureza

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar