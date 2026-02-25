Tensión entre Milei y Victoria Villarruel a días del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa

Allí, Milei pronunciará este domingo un discurso de unos 40 minutos, desde un atril, luego del recibimiento formal que estará en manos de Villarruel, como presidenta del Senado y primera en la línea de sucesión presidencial.

En la reunión del martes a las 16 en el Congreso entre los equipos de la Casa Rosada, el Senado y Diputados se acordó replicar sin cambios el protocolo del 2025 para la Asamblea Legislativa de este año.

Sin embargo, la tensión ya es palpable en el Palacio Legislativo de cara al encuentro que protagonizarán este domingo Javier Milei y Victoria Villarruel en el peor momento de la relación de la fórmula presidencial.

La vice, como presidenta del Senado, está a cargo de la organización del evento junto a la Casa Militar. Pero en los hechos, los detalles de la apertura de sesiones ordinarias es supervisada por Mara Gorini, secretaria privada y mano derecha de la secretaria General y hermana presidencial, Karina Milei.

El protocolo con Milei y Villarruel como protagonistas

El Presidente tiene previsto arribar a las 21 al Congreso donde será recibido por Villarruel en las escalinatas. Luego, deberá ser acompañado por su excompañera de fórmula en todo el recorrido interno hasta el recinto de la Cámara de Diputados donde brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Una hora antes de la llegada del Presidente, Villarruel dará inicio formal de la Asamblea y luego de pasará a un cuarto intermedio.

Tras ser recibido por las comisiones de interior y exterior que conformarán los legisladores nacionales, el paso de Milei por el Salón Azul, la firma de los firma libros de honor y la vista a la Constitución Nacional, el jefe de Estado se dirigirá a Pasos Perdidos para ingresar al recinto.

Al igual que el año pasado, Milei no pronunciará su discurso desde el estrado del recinto de Diputados, sino parado en un atril.

Este miércoles comenzaron a ser enviadas las invitaciones formales a ministros, gobernadores, ex presidentes y personal diplomático, además de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y autoridades de los cultos, entre otras personalidades.

Sin embargo, se limitó la cantidad de invitados y personal legislativo que podrá estar presente en el discurso. Los bloques, por ejemplo, sólo tendrán autorizada la presencia de un solo encargado de prensa.

El antecedente inmediato del cruce entre Milei y Villarruel en 2025 se remonta a un frío saludo protocolar en las escalinatas del Congreso y un reto público del Presidente a su vice en el recinto.

"No te apures, no terminé", le recriminó Milei a la titular de la Cámara Alta el año pasado, luego de que la Vicepresidenta diera por concluida la Asamblea Legislativa en medio de la ovación de los legisladores libertarios a su líder y el presidente siguió hablando con su frase típipica: "Viva La Libertad, Carajo" (VLLC!).

Desde el entorno de Villarruel ya no ocultan la intención de la vicepresidenta de comenzar un camino diametralmente opuesto al modelo libertario de apertura de importaciones que lleva a cabo la gestión de Milei, y eso quedó reflejado en el ultimo mensaje de la vice cuestionando la política comercial y el acuerdo firmado con Estados Unidos, tal como había anticipado este medio.

En medio de nuevos choques por el modelo económico, Villarruel dejó entrever la posibilidad de postularse a presidente para competir contra Milei en 2027.

En cambio, una fuente muy cercana al presidente consultada por A24.com, minimizó esa posibilidad, al señalar que "no sacaría ni el 2 % de los votos" si lo hiciera, y la vinculó hoy "más cercana al peronismo opositor" que al proyecto libertario.

Según confirmaron desde la Casa Rosada, después de la asamblea legislativa en la que Milei anunciará una batería de proyectos de ley para el año 2026, invitará a legisladores de LLA y aliados, a un asado en la quinta de Olivos, al que como ocurrió el año pasado, bajo la organización de Karina Milei, no sera invitada la vicepresidenta.