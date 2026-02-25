Tensión entre Milei y Victoria Villarruel a días del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa
Expectativas por el reencuentro entre el presidente y la vice el domingo en la Asamblea Legislativa.Villarruel deberá presidir la sesión especial, en medio de nuevos choques por el modelo económico y rumores de una eventual candidatura en 2027.
Javier Milei y Victoria Villarruel y otro encuentro protocolar en medio de tensiones políticas. Foto: Archivo
Suspenso y tensión son las palabras que definen el clima político entre la Casa Rosada y la Presidencia del Senado, días previos a la Asamblea Legislativa convocada para este domingo a la noche por el presidente Javier Milei para presentar el segundo informe anual de gestión y anunciar las propuestas de Gobierno para todo el año 2026.
Según admiten desde ambos sectores, el presidente y la Vice, Victoria Villarruel, llegan a esta tercera instancia de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, en un clima de creciente tensión política similar a la que ya se vivió el año pasado, pero que en esta oportunidad, podría llegar hasta que ni siquiera se saluden con el tradicional abrazo entre los presidentes y sus vices.
"Chan...", respondió una fuente de la Casa Rosada con ironía este miércoles, cuando A24.com consultó sobre el cronograma de la asamblea y las expectativas que tenían en el entorno ppresidencial sobre el reencuentro con Villarruel.
Aunque ya nadie niega que la relación política entre ambos integrantes del Poder Ejecutivo, está rota, y en la Casa Rosada vinculan a Villarruel más cerca de la oposición peronista, por protocolo oficial la Vicepresidenta deberá presidir la sesión especial convocada por el Poder Ejecutivo para el domingo a las 21 hs en el recinto del Senado.
Allí, Milei pronunciará este domingo un discurso de unos 40 minutos, desde un atril, luego del recibimiento formal que estará en manos de Villarruel, como presidenta del Senado y primera en la línea de sucesión presidencial.
En la reunión del martes a las 16 en el Congreso entre los equipos de la Casa Rosada, el Senado y Diputados se acordó replicar sin cambios el protocolo del 2025 para la Asamblea Legislativa de este año.
Sin embargo, la tensión ya es palpable en el Palacio Legislativo de cara al encuentro que protagonizarán este domingo Javier Milei y Victoria Villarruel en el peor momento de la relación de la fórmula presidencial.
La vice, como presidenta del Senado, está a cargo de la organización del evento junto a la Casa Militar. Pero en los hechos, los detalles de la apertura de sesiones ordinarias es supervisada por Mara Gorini, secretaria privada y mano derecha de la secretaria General y hermana presidencial, Karina Milei.
El protocolo con Milei y Villarruel como protagonistas
El Presidente tiene previsto arribar a las 21 al Congreso donde será recibido por Villarruel en las escalinatas. Luego, deberá ser acompañado por su excompañera de fórmula en todo el recorrido interno hasta el recinto de la Cámara de Diputados donde brindará su discurso ante la Asamblea Legislativa.
Una hora antes de la llegada del Presidente, Villarruel dará inicio formal de la Asamblea y luego de pasará a un cuarto intermedio.
Tras ser recibido por las comisiones de interior y exterior que conformarán los legisladores nacionales, el paso de Milei por el Salón Azul, la firma de los firma libros de honor y la vista a la Constitución Nacional, el jefe de Estado se dirigirá a Pasos Perdidos para ingresar al recinto.
Al igual que el año pasado, Milei no pronunciará su discurso desde el estrado del recinto de Diputados, sino parado en un atril.
Este miércoles comenzaron a ser enviadas las invitaciones formales a ministros, gobernadores, ex presidentes y personal diplomático, además de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y autoridades de los cultos, entre otras personalidades.
Sin embargo, se limitó la cantidad de invitados y personal legislativo que podrá estar presente en el discurso. Los bloques, por ejemplo, sólo tendrán autorizada la presencia de un solo encargado de prensa.
El antecedente inmediato del cruce entre Milei y Villarruel en 2025 se remonta a un frío saludo protocolar en las escalinatas del Congreso y un reto público del Presidente a su vice en el recinto.
"No te apures, no terminé", le recriminó Milei a la titular de la Cámara Alta el año pasado, luego de que la Vicepresidenta diera por concluida la Asamblea Legislativa en medio de la ovación de los legisladores libertarios a su líder y el presidente siguió hablando con su frase típipica: "Viva La Libertad, Carajo" (VLLC!).
TENSO FINAL ENTRE MILEI Y VILLARRUEL EN LA APERTURA DE SESIONES: "NO TE APURES"
En medio de nuevos choques por el modelo económico, Villarruel dejó entrever la posibilidad de postularse a presidente para competir contra Milei en 2027.
En cambio, una fuente muy cercana al presidente consultada por A24.com, minimizó esa posibilidad, al señalar que "no sacaría ni el 2 % de los votos" si lo hiciera, y la vinculó hoy "más cercana al peronismo opositor" que al proyecto libertario.