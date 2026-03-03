El devastador gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson que encendió las alarmas

gossipeame, evangelina anderson ian lucas

Qué dijo Evangelina Anderson sobre por qué no podrían estar con Ian Lucas

Tras semanas en las que su nombre circuló entre especulaciones y comentarios en distintos programas, Evangelina Anderson decidió poner fin a las versiones. Con un tono directo y sin rodeos, la modelo enfrentó los rumores y contó cómo atraviesa hoy su vida personal, además de referirse a las versiones que la vinculaban con Ian Lucas.

La declaración llegó en una entrevista con LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV. Allí, fiel a su estilo espontáneo, Anderson no esquivó la pregunta sobre su situación afectiva y sorprendió con una respuesta clara y divertida: “Estoy sola, presentame a alguien Ángel”, lanzó entre risas, dejando en claro que no está en pareja y que las especulaciones recientes carecen de fundamento.

Respecto a las versiones que la relacionaban con Ian Lucas, la modelo explicó que todo surgió más como un juego televisivo que como un hecho real. “Entre nosotros no pasó nada. Cuando empezamos en MasterChef Celebrity como que quisieron hacer un shippeo y yo me enganché porque era gracioso”, relató, subrayando que la complicidad vista en pantalla fue parte de una dinámica entretenida y no de un romance verdadero. También fue contundente al hablar de su estado sentimental tras la separación de Martín Demichelis, con quien compartió casi veinte años y tres hijos: “Desde que me separé estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres”, confesó, dejando en evidencia que eligió priorizarse y mantenerse al margen de nuevas relaciones.

Finalmente, Anderson se refirió a las diferencias que existen entre ella e Ian Lucas, más allá de la buena relación que mantienen. “Estamos en distintas etapas de vida. Yo tengo otras prioridades. Él es buenísimo, es un divino, un bombón; pero es muy chiquito”, cerró, sin dejar espacio a interpretaciones.

Con estas declaraciones, Evangelina Anderson puso fin a las especulaciones y dejó en claro que, por ahora, su presente es en soledad y sin ningún romance confirmado.